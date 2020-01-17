【駐京專電】外匯局：經常帳戶續運行合理區間，有望保持小幅順差

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家外匯管理局總經濟師、國際收支司司

長王春英在國新辦發布會上表示，預計２０２０年中國經常帳戶繼續運行在合理區間，有望保持

小幅順差。在內外部因素共同作用下，貨物貿易順差可能基本穩定。近年來服務貿易逆差走勢總

體趨穩，未來仍將以穩定為主。此外，對外投資結構優化將使得投資收益狀況進一步改善。

她並表示，在經濟基本面、政策基本面和市場基本面等因素主導下，預計２０２０年跨境資

金流動會保持平穩運行、基本平衡的發展格局。

