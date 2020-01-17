《午市前瞻》港股無力上，料２８５００至２９４００點窄幅波動

《經濟通通訊社１７日專訊》中美日前已簽署第一階段貿易協議，隔晚美國參議院通過修改

後的美墨加貿易協議，美股三大指數再度破頂，今早港股亦隨即高開１０５點報２８９８８點，

仍受制於兩萬九。港股早段一度調頭向下，跌６９點，報２８８１３點，為半日最低位。早上十

時，國家統計局公布去年ＧＤＰ增長６﹒１％，符合市場預期，港股反彈，最多飆２１８點報

２９１０１點，重上兩萬九。惟臨近中午尾市，內房及內需股表現失色，拖累大市回吐，恆指半

日收報２８８７０，跌１２點，主板成交５８５﹒７５億元。國企指數報１１３３１，升３點。

Ａ股兩市衝高後穩。上證綜合指數午收３０７６點，升２點，成交１４５５﹒５３億元人民

幣。深證成份指數報１０９７２點，升５點，成交２１６２﹒９１億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）偏軟０﹒６％，報３９７﹒６元；傳螞蟻金服考慮中

港上市，惟港交所（００３８８）軟０﹒１４％，報２７７﹒６元；友邦（０１２９９）挫

１﹒４９％，報８６﹒０５元；建行（００９３９）微升０﹒３％，報６﹒７１元；平保

（０２３１８）漲１﹒５７％，報９６﹒９５元；中移動（００９４１）跌０﹒６８％，報

６５﹒５５元；匯控（００００５）亦見漲０﹒３３％，報６０﹒１元。



＊帶量採購開標，醫藥股跑出＊



美國公布大西洋沿岸中部地區製造業活動指數，反彈至八個月高，加上日前中美簽署首階段

協議，利好個別出口股繼續上揚。創科實業（００６６９）漲２﹒３５％，報６７﹒５元；敏華

控股（０１９９９）升０﹒９３％，報６﹒５４元；耐世特（０１３１６）走高２﹒０８％，報

６﹒８８元；上日大漲的德昌電機（００１７９）半日回吐０﹒７５％，報１８﹒５８元；申洲

國際（０２３１３）軟０﹒１７％，報１１６﹒７元。

第二輪帶量採購將開標，醫藥股繼續見漲。中生製藥（０１１７７）踢高３﹒１７％，報

１１﹒７元；石藥（０１０９３）飆６﹒２２％，報１９﹒１２元，半日冠絕藍籌；康哲藥業

（００８６７）漲４﹒４６％，報１２﹒１８元；藥明康德（０２３５９）揚１﹒８８％，報

１０３元。另外，國藥（０１０９９）折讓約７％配股籌４０億元，半日挫２﹒３８％，報

２８﹒７５元。

據國家統計局，內地去年人均可支配收入實際增５﹒８％，惟內需股回吐。恆安國際

（０１０４４）跌１﹒９５％，報６０﹒２元；維達國際（０３３３１）挫２﹒３５％，報

１６﹒６元；安踏體育（０２０２０）跌低３﹒１４％，報７５﹒６元，為半日表現最差國指股

；李寧（０２３３１）軟０﹒３７％，報２６﹒９５元；蒙牛乳業（０２３１９）跟跌

２﹒７５％，報３１﹒８元。



＊內房股受壓，中海外跑輸藍籌＊



內房股普偏走低。近日高盛下調中海外（００６８８）評級至「中性」，而萬科

（０２２０２）則降至「沽售」。中海外跑輸藍籌包尾，挫２﹒４８％，報２９﹒５５元；萬科

亦跌０﹒３１％，報３２﹒０５元。傳將分拆物管業務上市的華潤置地（０１１０９），雖獲招

銀升評級，惟仍回吐１﹒４６％，報３７﹒２元；融創中國（０１９１８）滑１﹒２１％，報４

４﹒７５元；碧桂園（０２００７）走低１﹒６４％，報１２﹒０２元。

內房走低，物管股亦小幅回吐。上日破頂的碧桂園服務（０６０９８）挫２﹒５３％，報２

８﹒８５元；雅生活服務（０３３１９）跌２﹒９４％，報２９﹒７５元；中海物業

（０２６６９）滑１﹒１４％，報５﹒２２元；彩生活（０１７７８）軟０﹒２２％，報４﹒５

１元。惟升生活服務（０１９９５）獲中金維持跑贏大市評級，揚２﹒９９％，報６﹒９元。

濠賭股逆市上揚。其中，金沙（０１９２８）考慮派付中期股息，早段曾觸年半高

４５﹒４５元，中午持平報４４﹒５５元；銀娛（０００２７）升０﹒４８％，報６２﹒５元；

永利澳門（０１１２８）漲１﹒４９％，報２０﹒４５元；美高梅（０２２８２）走高

１﹒８％，報１４﹒７元；澳博控股（００８８０）升０﹒７７％，報１０﹒４４元；新濠國際

發展（００２００）揚０﹒９４％，報２１﹒４元。



＊麥嘉嘉：資金流入高息股，唯煤氣１６元見阻力＊



大市今日表現持續反覆，整體好淡爭持，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社

》表示，現時市場已消化完中美兩國相關的利好消息，但仍未見有催化劑可刺激大市大幅上揚，

預期港股未來一段時間，會在２８５００點至２９４００點之間窄幅波動。她認為，港股無動力

往上衝，唯大幅下行風險亦不大。

今日中華煤氣（００００３）相當強勢，最高見１５﹒９８元創近５個月高，麥嘉嘉認為早

前有部分投資者看淡高息股，現時農曆新年將至，資金可能重新進入防守性強的板塊。麥嘉嘉認

為，中華煤氣１５﹒５元有一定支持，阻力位會在１６元左右，投資者可自行調整倉位。

（ｎｓ、ｆｚ）

