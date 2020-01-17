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17/01/2020 18:06

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒７億人幣，買中興小米沽安踏平保

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美國公布經濟數據及企業業務勝預期，帶動三大指數再度
破頂，今早港股亦高開１０５點報２８９８８點。惟內需股沽壓力大，拖累港股由升轉跌，一度
跌６９點報２８８１３點，為全日最低位。後來，內地公布去年ＧＤＰ增長６﹒１％，符合市場
預期，港股反彈最多２１８點報２９１０１點。其後，港股走勢反覆，最終收２９０５６點，升
１７３點或升０﹒６０％，為２０１９年５月以來首次收企二萬九關。
　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中興
（００７６３）、小米（０１８１０）、建行（００９３９）；淨賣出最多的依次是安踏
（０２０２０）、平保（０２３１８）、敏實（００４２５）。
　　主板成交１１１３﹒６１億元增加９﹒７％，其中港股通成交１５４﹒０３億元，佔總成交
１３﹒８％。

＊石藥的注射劑紫杉醇或入圍，獲北水追捧＊

　　中興日前公布擬非公開發行Ａ股籌資１１５億人幣，北水看好力撐，淨買入Ｈ股３﹒１億元
。中興Ｈ股收報２９﹒３５元，漲逾７％。
　　小米獲市場熱捧，全日飆逾８％，報１３﹒２４元創逾一年高。北水亦打鐵趁熱，淨買入
２﹒８億元。
　　第二批帶量採購報價將公布結果，傳石藥（０１０９３）或有望中標本次採購唯一的注射劑
紫杉醇，北水淨買入近１﹒２億元。石藥收報１８﹒９２元，升逾５％。
　　有傳呷哺呷哺（００５２０）股東折讓最多１５％配股籌８億元，股價急挫逾７％，報
１０﹒４８元。惟北水趁低吸納，淨買入２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中興通訊（００７６３）　　　　　　３．１０　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　２．８５　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．４８　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　２．４３　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　２．１９　

　　淨沽出最多港股：
　　安踏體育（０２０２０）　　　　　－３．１５　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－２．３８　
　　敏實集團（００４２５）　　　　　－１．６７　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　－１．１６　
　　比亞迪　（０１２１１）　　　　　－０．０５　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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