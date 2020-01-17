【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒７億人幣，買中興小米沽安踏平保

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美國公布經濟數據及企業業務勝預期，帶動三大指數再度

破頂，今早港股亦高開１０５點報２８９８８點。惟內需股沽壓力大，拖累港股由升轉跌，一度

跌６９點報２８８１３點，為全日最低位。後來，內地公布去年ＧＤＰ增長６﹒１％，符合市場

預期，港股反彈最多２１８點報２９１０１點。其後，港股走勢反覆，最終收２９０５６點，升

１７３點或升０﹒６０％，為２０１９年５月以來首次收企二萬九關。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中興

（００７６３）、小米（０１８１０）、建行（００９３９）；淨賣出最多的依次是安踏

（０２０２０）、平保（０２３１８）、敏實（００４２５）。

主板成交１１１３﹒６１億元增加９﹒７％，其中港股通成交１５４﹒０３億元，佔總成交

１３﹒８％。



＊石藥的注射劑紫杉醇或入圍，獲北水追捧＊



中興日前公布擬非公開發行Ａ股籌資１１５億人幣，北水看好力撐，淨買入Ｈ股３﹒１億元

。中興Ｈ股收報２９﹒３５元，漲逾７％。

小米獲市場熱捧，全日飆逾８％，報１３﹒２４元創逾一年高。北水亦打鐵趁熱，淨買入

２﹒８億元。

第二批帶量採購報價將公布結果，傳石藥（０１０９３）或有望中標本次採購唯一的注射劑

紫杉醇，北水淨買入近１﹒２億元。石藥收報１８﹒９２元，升逾５％。

有傳呷哺呷哺（００５２０）股東折讓最多１５％配股籌８億元，股價急挫逾７％，報

１０﹒４８元。惟北水趁低吸納，淨買入２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中興通訊（００７６３） ３．１０

小米集團（０１８１０） ２．８５

建設銀行（００９３９） ２．４８

中國銀行（０３９８８） ２．４３

中芯國際（００９８１） ２．１９



淨沽出最多港股：

安踏體育（０２０２０） －３．１５

中國平安（０２３１８） －２．３８

敏實集團（００４２５） －１．６７

工商銀行（０１３９８） －１．１６

比亞迪 （０１２１１） －０．０５

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（ｊｔ）

