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即市新聞

17/01/2020 15:45

《美元走勢－羅明立》減息預期壓抑英鎊走勢，短線先炒區間波幅

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２９　　　１１０﹒１２　　　１１０﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１４３　　　１﹒１１２８　　　１﹒１１３７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０８０　　　１﹒３０６２　　　１﹒３０７３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒６９５７　　　０﹒９６３９　　　０﹒９６４７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７３４　　　７﹒７６９０　　　７﹒７７２８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周四（１６日）美國公布多項經濟數據，１２月進口物價指數按月上升
０﹒３％，１２月零售銷售按月上升０﹒３％；上周初請失業人數為２０﹒４萬，數據都大致符
合預期。投資者預期美聯儲於年內可能維持利率不變。美匯指數跌至９７﹒１０有支持，估計短
線將於９７﹒１０至９７﹒６０整固，後市有機會反復下試。
　　英倫銀行今個月底宣布減息機會率又進一步增強。繼本周初當地公布１１月ＧＤＰ按年比只
有０﹒６％增長，創下７年來最差後，本周三晚英國公布１２月年通脹率只有１﹒３％，較１１
月的１﹒５％再度收窄。從英鎊利率期貨價格變化顯示，市場估計本月３０日減息機會已攀至
６４％。投資者關注周五（１７日）公布的１２月零售銷售數字以進一步衡量月底減息機會。英
鎊反復回升，但英倫銀行減息的機會增加，壓抑英鎊走勢，短線先炒區間波幅。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１１５　　　１﹒１２４０　　　１﹒１０７５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９７０　　　１﹒３１２０　　　１﹒２９００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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