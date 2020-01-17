《美元走勢－羅明立》減息預期壓抑英鎊走勢，短線先炒區間波幅

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒２９ １１０﹒１２ １１０﹒１５

歐元╱美元 １﹒１１４３ １﹒１１２８ １﹒１１３７

英鎊╱美元 １﹒３０８０ １﹒３０６２ １﹒３０７３

美元╱瑞郎 ０﹒６９５７ ０﹒９６３９ ０﹒９６４７

美元╱港元 ７﹒７７３４ ７﹒７６９０ ７﹒７７２８

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《美元走勢》周四（１６日）美國公布多項經濟數據，１２月進口物價指數按月上升

０﹒３％，１２月零售銷售按月上升０﹒３％；上周初請失業人數為２０﹒４萬，數據都大致符

合預期。投資者預期美聯儲於年內可能維持利率不變。美匯指數跌至９７﹒１０有支持，估計短

線將於９７﹒１０至９７﹒６０整固，後市有機會反復下試。

英倫銀行今個月底宣布減息機會率又進一步增強。繼本周初當地公布１１月ＧＤＰ按年比只

有０﹒６％增長，創下７年來最差後，本周三晚英國公布１２月年通脹率只有１﹒３％，較１１

月的１﹒５％再度收窄。從英鎊利率期貨價格變化顯示，市場估計本月３０日減息機會已攀至

６４％。投資者關注周五（１７日）公布的１２月零售銷售數字以進一步衡量月底減息機會。英

鎊反復回升，但英倫銀行減息的機會增加，壓抑英鎊走勢，短線先炒區間波幅。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１１５ １﹒１２４０ １﹒１０７５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９７０ １﹒３１２０ １﹒２９００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

