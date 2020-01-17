【本港經濟】香港與澳洲自由貿易協定和投資協定今日生效

《經濟通通訊社１７日專訊》工業貿易署宣布，香港與澳洲簽訂的《自由貿易協定》

（《自貿協定》）和《投資協定》今日生效，為香港商家及投資者提供法律保障和更優惠的條件

進入澳洲市場，同時創造更多商機，加強兩地在貿易和投資上的往來。

《自貿協定》是本屆政府簽訂並付諸實行的第四份自貿協定，這是一份全面和高質素的自貿

協議，涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、政府採購、知識產權、競爭事宜及其他相關範疇。

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