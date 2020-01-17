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17/01/2020 12:13

陳帆：大圍站至啟德站屯馬線一期下月１４日起開通

　　《經濟通通訊社１７日專訊》運輸及房屋局長陳帆宣布，港鐵（０００６６）屯馬線一期，
即大圍站至啟德站，將在２月１４日開通，機電署已確定屯馬線一期達致安全及良好狀態。
　　陳帆稱，屯馬線一期繁忙時段列車可達到三分半鐘一班，大圍到鑽石山車程將由１７分鐘，
縮短至９分鐘，為東鐵線及馬鞍山線乘客到港島東及九龍東，提供更舒適的路徑，亦可以紓緩東
鐵大圍至九龍塘的擠逼情況。
　　陳帆預計，屯馬線大圍至紅磡段可於２０２１年底或以前開通，紅磡至?鐘的過海段預計
２０２２年第一季通車。（ｃｌ）

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