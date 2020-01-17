【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒６２％，四大指數創４３周新低

《經濟通通訊社１７日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，反映二手樓價走勢

的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７５﹒８８點，按周再跌０﹒６２％，相信樓價調整尚未完

成，今年上半年有機會逼近上次調整最低位約１７０點水平，現時仍相差約３﹒５％。

他指出，本周ＣＣＬ四大整體指數齊跌，是近七周第４次出現，兼同樣齊創４３周新低，樓

價調整持續。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７７﹒８３點，按周跌０﹒４４％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１７６﹒０１點，按周跌０﹒７２％。ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及

ＣＣＬ（中小型單位）同樣連跌２周，分別累跌１﹒２７％、１﹒２０％及１﹒４９％。ＣＣＬ

（大型單位）報１７５﹒１８點，按周跌０﹒１４％，連續４周企穩１７５點水平，走勢有回穩

跡象。



＊港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ連跌２周共３﹒５１％＊



港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８１﹒９２點，按周跌１﹒９３％，連跌２周共３﹒５１％。近

１０周樓價反覆回軟，樓市跌勢先由新界兩區開始，繼而蔓延至九龍，今周再由九龍蔓延至港島

。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ錄１７３﹒７２點，按周升０﹒９０％，連升２周共０﹒９２％，走勢

有回穩跡象。

新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ錄１８８﹒０５點，按周跌０﹒５１％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ

錄１６１﹒４４點，按周跌０﹒５９％。新界東及新界西樓價同樣連跌兩周，分別累跌

０﹒９３％及１﹒７０％，樓價有機會出現第二輪跌勢，未來數周值得關注。（ｃｌ）

