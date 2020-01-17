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17/01/2020 17:31

【金融科技獎】史秀美：經濟通程式下載量已達１００萬

　　《經濟通通訊社１７日專訊》《經濟通》今日舉辦第三屆「金融科技大獎２０１９」，香港
經濟日報集團（００４２３）執行董事兼經濟通董事總經理史秀美於頒獎典禮致辭時表示，去年
特區政府在金融科技方面推行許多德政，如銀行業開放應用程式介面（ＡＰＩ），未來將有更多
新點子及服務推陳出新。
　　史秀美續指，藉著ＡＰＩ的推出，《經濟通》的應用程式去年已連接至不同交易商的應用程
式，以便投資者交易。她指出，《經濟通》程式的下載量已達１００萬，每天亦有超過４５萬投
資者以《經濟通》瀏覽即市新聞及報價等資訊。（ｃｗ）

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