《經濟通通訊社１７日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，預期集
團截至去年１２月３１日止年度之股東應佔利潤約為６０億元至６４億元人民幣之間，按年增長
約３３﹒６％到４２﹒５％。
公司解釋，主要由於去年公司持續深化供給側結構性改革成果，努力推動高品質發展，先進
產能進一步釋放，產業布局結構和產品品種結構進一步優化，盈利能力進一步提升。
集團預期年度業績將於今年３月底之前刊發。（ｂｎ）
17/01/2020 17:17
【企業盈喜】中煤能源（０１８９８）料全年純利增最多４２﹒５％
《經濟通通訊社１７日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，預期集
團截至去年１２月３１日止年度之股東應佔利潤約為６０億元至６４億元人民幣之間，按年增長
約３３﹒６％到４２﹒５％。
公司解釋，主要由於去年公司持續深化供給側結構性改革成果，努力推動高品質發展，先進
產能進一步釋放，產業布局結構和產品品種結構進一步優化，盈利能力進一步提升。
集團預期年度業績將於今年３月底之前刊發。（ｂｎ）
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