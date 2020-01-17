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17/01/2020 17:17

【企業盈喜】中煤能源（０１８９８）料全年純利增最多４２﹒５％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，預期集
團截至去年１２月３１日止年度之股東應佔利潤約為６０億元至６４億元人民幣之間，按年增長
約３３﹒６％到４２﹒５％。
　　公司解釋，主要由於去年公司持續深化供給側結構性改革成果，努力推動高品質發展，先進
產能進一步釋放，產業布局結構和產品品種結構進一步優化，盈利能力進一步提升。
　　集團預期年度業績將於今年３月底之前刊發。（ｂｎ）

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