【企業盈喜】國聯證券（０１４５６）料去年純利大增９﹒４倍

《經濟通通訊社１７日專訊》國聯證券（０１４５６）公布，截至２０１９年１２月３１日
止年度，集團預期歸屬於股東的淨利潤較２０１８年同期增加約９４０％。
主要由於公司證券投資業務在適當風險控制的基礎上實現良好投資回報；及受益於市場回升
，公司緊抓市場機遇，以客戶為中心，積極推進財富管理業務轉型，使得證券交易量、客戶資產
規模、融資融券業務規模實現增長。（ｂｎ）
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