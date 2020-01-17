《經濟通通訊社１７日專訊》中船防務（００３１７）（滬：６００６８５）預期，截至
２０１９年１２月底止全年扭虧為盈，淨利潤介乎４﹒８億元至６﹒２億元（人民幣．下同），
主要由於公司實現營業收入略有增長，確認的綜合毛利較去年有所增加。
另外，同期公司扣除非經常性損益後錄得虧損９﹒２億元至１０﹒６億元，主要由於公司子
公司廣州文沖船廠搬遷補償淨收益９﹒９９億元，廣船國際收儲地塊補償淨收益１２﹒７９億元
。（ｊｏ）
17/01/2020 16:56
【企業盈喜】中船防務（３１７）料全年業績扭虧為盈
《經濟通通訊社１７日專訊》中船防務（００３１７）（滬：６００６８５）預期，截至
２０１９年１２月底止全年扭虧為盈，淨利潤介乎４﹒８億元至６﹒２億元（人民幣．下同），
主要由於公司實現營業收入略有增長，確認的綜合毛利較去年有所增加。
另外，同期公司扣除非經常性損益後錄得虧損９﹒２億元至１０﹒６億元，主要由於公司子
公司廣州文沖船廠搬遷補償淨收益９﹒９９億元，廣船國際收儲地塊補償淨收益１２﹒７９億元
。（ｊｏ）
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