【企業盈喜】中船防務（３１７）料全年業績扭虧為盈

《經濟通通訊社１７日專訊》中船防務（００３１７）（滬：６００６８５）預期，截至

２０１９年１２月底止全年扭虧為盈，淨利潤介乎４﹒８億元至６﹒２億元（人民幣．下同），

主要由於公司實現營業收入略有增長，確認的綜合毛利較去年有所增加。

另外，同期公司扣除非經常性損益後錄得虧損９﹒２億元至１０﹒６億元，主要由於公司子

公司廣州文沖船廠搬遷補償淨收益９﹒９９億元，廣船國際收儲地塊補償淨收益１２﹒７９億元

。（ｊｏ）

