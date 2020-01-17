《小傳日記》魚缸搖啊搖，尾市反高潮；企穩二萬九，藥佬領頭籌！



《小傳日記》隔晚花旗「孖屐」當旺，除咗因為中美簽好個貿易協議之外，美墨加貿易協議

又係參議院通過修改，雙重消息下三大指數都破晒頂。反觀香江魚缸呢邊，今早開市升百點好似

幾有景咁，之後神州公布去年ＧＤＰ增長６﹒１％，符合市場預期，恆指一路飆上去２９１０１

點，升最多２１８點，但臨近收中午市至前升幅突然全部蒸發兼倒跌１２點。午後魚缸都係死氣

沉沉咁，係咁升下跌下正負三幾十點，但尾市又突然抽高，真係嚇死寶寶！不過，最終恆指都企

穩二萬九收市，收報２９０５６點升１７３點或逾半巴仙，主板成交１１１３﹒６１億銀升近一

成。國貨報１１４１９點，升９１點或近１巴仙。

Ａ場都係悶市牛皮格局，上證綜指收報３０７５點，升１點；深證成指收報１０９５４點，

跌１３點。兩市合共成交６０７４﹒１６億銀。

大隻藍戰士方面，今日大家都無咩力氣咁，大象（００００５）升近半巴仙，報６０﹒１５

銀；生發發（００３８８）漲近１巴仙，報２８０銀；ＱＱ（００７００）軟近半巴仙，報

３９９銀；中移動（００９４１）微升２亳子，報６６﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）潛近１巴

仙，報８６﹒６銀。



＊煤氣好盞鬼升幅真架勢，中生獲大獎股民爭住搶＊



一年一度業績期就快開始，唔少大戶都密鑼緊鼓，睇下有咩股分可以提早「財息兼收」，煤

氣（００００３）就梗係人中之龍啦！年年十送一而且派息穩定，所以呢兩日股價都飛高高，今

日再升近２巴仙，報１５﹒９銀；中電（００００２）亦升近１巴仙，報８３﹒４銀；電能實業

（００００６）就微跌一格報５８﹒２銀；港鐵（０００６６）新鐵路線將開通，全日彈起近

２巴仙報４７﹒８銀；領展（００８２３）飛起逾近２巴仙，報８６﹒２５銀。

話說中生（０１１７７）旗下公司叻叻豬！聯同北京大學拎到國家科學技術進步二等獎，咁

難拎都拎到，股價梗係升一升賀賀佢！中生踢高近４巴仙，報１１﹒７４銀。石藥

（０１０９３）都抽高半成，報１８﹒９２銀，有消息指佢係注射劑帶量採購中標機會高，因為

報價最低，消息好梗係做埋今日最佳藍戰士啦！國藥控股（０１０９９）披繩抽水４０億銀，跌

逾１巴仙，報２９﹒１銀；翰森製藥（０３６９２）飛起近４巴仙，報２７﹒７５銀；百濟神州

（０６１６０）漲近３巴仙，報１０２﹒７銀。



＊連連破頂後物管被拋售，高佬話遜色中海外壓抑＊



連日見頂嘅物管佬，加上日前雅生活（０３３１９）遭股東減持後，搞到唔少缸友都見好就

收，今日終於有小幅回吐。雅生活服務（０３３１９）挫近２巴仙，報３０﹒１５銀；彩生活

（０１７７８）跌逾１巴仙，報４﹒４７銀；中海物業（０２６６９）滑近１巴仙，報５﹒２４

銀；昨日破頂嘅碧桂園服務（０６０９８）都回吐近２巴仙，報２９﹒１５銀。但係俾中金維持

跑贏大市評級嘅永升生活服務（０１９９５），就叻仔升逾４巴仙，報６﹒９９銀。

近日大行高佬就發表報告唱淡中海外（００６８８）同埋萬科（０２２０２），話中海外表

現比同業遜色，下調評級至「中性」，全日趴低超２巴仙，報２９﹒６５銀，中海外仲係今日最

慘慘豬藍戰士；而萬科就話佢雖有拓展業務彌補核心業務倒退，但要見成效長，評級被降至「沽

售」，微升不足半巴仙，報３２﹒２銀。而其他?房佬都趴低，華潤置地（０１１０９）同融創

（０１９１８）跌近１巴仙，分別報３７﹒４銀及４４﹒９５銀；碧桂園（０２００７）挫逾

１巴仙，報１２﹒０８銀



＊原油有人吼三桶油獲購，貿易前路明出口佬歡迎＊



花旗國近日就同神州簽署首階段協議，而最新公布嘅製造業指數亦都回升至八個月高，部分

出口佬繼續向上彈起。敏華控股（０１９９９）升近１巴仙，報６﹒５３銀；申洲國際

（０２３１３）揚近半巴仙，報１１７﹒３銀；創科實業（００６６９）踢高２巴仙，報

６７﹒３銀；耐世特（０１３１６）漲逾１巴仙，報６﹒８３銀。德昌電機（００１７９）則跌

１巴仙，報１８﹒５銀。

喺噚日花旗國參議院就通過咗美墨加貿易協議，加上近日同神州簽咗首階段協議，「孖屐」

憧憬利好原油需求，隔晚油價上揚，油佬都跟著分杯一羹。另外，有傳中石油（００８５７）同

中石化（００３８６）將同時換帥，前者企穩報３﹒９４銀，後者揚過半巴仙，報４﹒７２銀。

中海油（００８８３）亦升近１巴仙，報１３﹒５２銀。周末愉快！請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

