【金融科技獎】合共頒６１獎項，Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ奪特別大獎

《經濟通通訊社１７日專訊》專業財經資訊平台《經濟通》連續第三年舉辦「金融科技大獎

」，以「Ｔｕｒｎｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ｉｎｔｏ Ｒｅａｌｉｔｙ」為主題，表揚

得獎者過去一年於金融科技服務上有著標誌性的創新，把創新變為實際應用。

是次活動邀請財政司司長陳茂波及多名財商界人士出席，同時邀請來自金融科技界及資訊科

技界作專業評審團，包括立法會資訊科技界議員莫乃光和智慧城市聯盟創辦人兼榮譽會長鄧淑明

等，將根據創新和創意、功能、市場潛力、裨益及影響五大評分準則，甄選出傑出企業，而頒發

獎項將覆蓋１７大個界別、合共６１個獎項。

其中，Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ奪得「２０１９金融科技大獎」特別大獎；香港上海匯豐銀行

奪得「２０１９金融科技市場策劃大獎」特別大獎；彼易科技則奪得「２０１９金融科技大獎－

初創企業」特別大獎。

經濟日報集團（００４２３）執行董事兼《經濟通》董事總經理史秀美致辭時認為，政府發

展金融科技與時並進，近年推出多項德政，如開放應用程式介面（ＡＰＩ），相信未來將會有更

多創新科技及點子推出。

今年金融科技大獎獲得各界廣泛支持，更有羅兵咸永道會計師事務所擔任大會知識夥伴，而

典禮中更設有專題討論環節，探討香港金融科技及可持續發展的最新趨勢。另外，協辦機構亦包

括數碼港及香港科技園；智慧城市聯盟作知識夥伴；羅兵咸永道、德勤、安永及畢馬威會計師行

均為贊助機構。（ｙｗ）

