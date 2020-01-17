【金融科技獎】「２０１９金融科技大獎」得獎名單

《經濟通通訊社１７日專訊》「２０１９金融科技大獎」得獎名單如下（排名不分先後）：



２０１９金融科技大獎－零售銀行

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出創新手機證券服務 中國銀行（香港）有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出智能個人銀行服務 中國建設銀行（亞洲）

２０１９金融科技大獎－傑出智能個人理財服務 大新銀行有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出完全虛擬財富管理戶口 星展銀行（香港）有限公司

開立方案

２０１９金融科技大獎－傑出個人化流動理財應用程式 恆生銀行

２０１９金融科技大獎－傑出手機開戶流動程式 東亞銀行有限公司

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２０１９金融科技大獎－企業銀行

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出商業銀行服務 香港上海匯豐銀行有限公司

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２０１９金融科技大獎－保險

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出人壽保險網上投保平台 中銀集團人壽保險有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出商用保險整合方案 ＣｏｖｅｒＧｏ

２０１９金融科技大獎－傑出個人保險管理平台 保富匙有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出智能一站式保險流動 Ｗｅｓｕｒａｎｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ

應用程式

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２０１９金融科技大獎－消費者電子支付提案

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出Ｏ２Ｏ餐飲平台 ＨＫＴ Ｐａｙｍｅｎｔ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

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２０１９金融科技大獎－企業電子支付提案

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出商用網上支付方案 聯款通有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出創新跨境商業支付 Ｖｉｓａ Ｉｎｃ﹒

２０１９金融科技大獎－傑出屋苑流動管理平台 ＨＫＴ Ｐａｙｍｅｎｔ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

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２０１９金融科技大獎－財富投資與管理

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出智能個人投資服務 中信銀行（國際）有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出跨平台投資應用方案 中國建設銀行（亞洲）

２０１９金融科技大獎－傑出個人投資管理組合分析 乘勢轉機有限公司

應用程式

２０１９金融科技大獎－傑出金融科技投資服務 富途證券國際（香港）有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出加密貨幣指數平台 互通金融科技有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出數碼資產管理方案 Ｍａｉ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１９金融科技大獎－傑出智能理財系統 Ｐｒｉｖｅ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１９金融科技大獎－傑出人工智能商用投資 Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ

應用平台

２０１９金融科技大獎－傑出智能財富管理流動 Ｔｏａｓｔ Ｐａｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

應用程式

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２０１９金融科技大獎－信貸

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出中小企網上融資平台 ＦｕｎｄＰａｒｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１９金融科技大獎－傑出智能樓宇按揭個人分析 玖零概念有限公司

平台

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２０１９金融科技大獎－零售及供應鏈管理

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出數碼零售整合方案 Ａｕｒａ Ｌａｂｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１９金融科技大獎－傑出國際智能物流方案 友貨運控股有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出流動應用介面方案 東亞銀行有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出跨行業創新交換方案 斯博有限公司

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２０１９金融科技大獎－交易系統

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出發票融資網上平台 Ｖｅｌｏｔｒａｄｅ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

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２０１９金融科技大獎－跨境交易系統

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出跨境支付應用方案 前寶通（香港）有限公司

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２０１９金融科技大獎－外匯╱電子支付方案

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出網上外匯交易平台 Ｍｉｄｐｏｉｎｔ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１９金融科技大獎－傑出創新外幣配對平台 彼易科技有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出中小企跨境匯款平台 ＴｒａｎＳｗａｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

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２０１９金融科技大獎－人工智能

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出人工智能財政分析方案 Ａｐｏｉｄｅａ Ｇｒｏｕｐ

２０１９金融科技大獎－傑出人工智能投資顧問平台 弘量研究有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出智能客戶體驗方案 ＨＫＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

２０１９金融科技大獎－傑出人工智能風險分析 諾華誠信有限公司

解決方案

２０１９金融科技大獎－傑出另類數據分析平台 濃說有限公司

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２０１９金融科技大獎－雲端

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出託管雲端方案 ＨＫＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ

２０１９金融科技大獎－傑出財富管理網絡雲端 華泰金融控股香港有限公司

應用方案

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２０１９金融科技大獎－大數據

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出大數據應用方案 中國建設銀行（亞洲）

２０１９金融科技大獎－傑出綜合個人帳戶理財 ｇｉｎｉ

應用程式

２０１９金融科技大獎－傑出交易監察大數據方案 Ｒｅｇｔｉｃｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１９金融科技大獎－傑出跨行大數據整合方案 開連智能科技有限公司

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２０１９金融科技大獎－區塊鏈方案

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出區塊鏈研發方案 區塊鏈科研有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出區塊鏈技術應用和交易 深圳市步騰梧科技有限公司

系統平台

２０１９金融科技大獎－傑出區塊鏈技術即服務平台 標準開普勒

２０１９金融科技大獎－傑出區塊鏈技術金融資產 ＳＷＡＰ Ｆｉｎｔｅｃｈ

管理方案 Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１９金融科技大獎－傑出區塊鏈技術數碼簽名 Ｕｔｉｍａｃｏ

認證方案

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２０１９金融科技大獎－網絡安全

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－傑出人工智能保安監察流動 宙創有限公司

應用程式

２０１９金融科技大獎－傑出財富管理網絡安全方案 華泰金融控股香港有限公司

２０１９金融科技大獎－傑出交易身份認證管理方案 Ｋｎｏｗ Ｙｏｕｒ

Ｃｕｓｔｏｍｅｒ

２０１９金融科技大獎－傑出物流認證應用程式 ＮＦＣ Ｔｏｕｃｈ Ｌｉｍｉｔｅｄ

２０１９金融科技大獎－傑出身份雙重認證方案 寶利數碼有限公司

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２０１９金融科技大獎－大學及大專院校

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎大學及大專院校－金獎 釋格碼 千禧世代的智能投資管家

２０１９金融科技大獎大學及大專院校－銀獎 綠色消費遊戲程式

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２０１９金融科技大獎－特別大獎

獎項 得獎者

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２０１９金融科技大獎－初創企業 彼易科技有限公司

２０１９金融科技市場策劃大獎 香港上海匯豐銀行有限公司

２０１９金融科技大獎 Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ

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