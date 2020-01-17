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17/01/2020 11:42

【聚焦數據】中國上月工業增加值增６﹒９％優預期，全年５﹒７％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，去年１２月工業增加值
同比增速升至６﹒９％，優於市場預期的增５﹒９％，上月為增６﹒２％。２０１９年全年，內
地工業增加值同比增５﹒７％。
　　分三大門類看，１２月，採礦業增加值同比增長５﹒６％，增速較１１月份回落０﹒１個百
分點；製造業增長７﹒０％，加快０﹒７個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長６
﹒８％，加快０﹒１個百分點。
　　分行業看，１２月，４１個大類行業中有３３個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業
下降０﹒３％，汽車製造業增長１０﹒４％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業下降
６﹒８％。

＊１２月新能源汽車１３﹒５萬輛下降２７％＊

　　分產品看，１２月，６０５種產品中有３６５種產品同比增長。鋼材１０４３３萬噸，同比
增長１１﹒３％；水泥１９９３５萬噸，增長６﹒９％；十種有色金屬５３１萬噸，增長
４﹒７％；乙烯１８６萬噸，增長１４﹒６％；汽車２７０﹒５萬輛，增長８﹒１％，其中，轎
車９７﹒３萬輛，下降５﹒８％；新能源汽車１３﹒５萬輛，下降２７％；發電量６５４４億千
瓦時，增長３﹒５％；原油加工量５８５１萬噸，增長１３﹒６％。

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