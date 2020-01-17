《股市一周》中美簽貿議，港股周漲４１８點破兩萬九，連升七星期

《經濟通通訊社１７日專訊》中美兩國本周終簽署首階段貿易協議，持續近兩年的中美貿易

戰暫時停火。然而，兩國關稅問題仍然懸而未決，港股全周走勢反覆，累漲４１８點，報

２９０５６點，重上兩萬九，連升七星期。

周一（１３日）國務院副總理劉鶴率團赴美，預備周三的中美首階段貿易協議簽署儀式，港

股急漲３１６點收報２８９５４點創半年高。周二（１４日）美國將中國剔出匯率操控國名單，

刺激港股高開近２００點重上兩萬九，見全周最高點２９１４９點兼創８個月高，惟投資者趁高

位出貨，港股倒跌６９點報２８８８５點。周三（１５日）美國財長努欽表示，美國將在達成第

二階段貿易協議前維持對中國商品的關稅，拖累港股挫１１１點報２８７７３點。

周四（１６日）中美隔晚簽署首階段貿易協議，中方將採購２０００億美元美國商品，港股

反彈１０９點收報２８８８３點。受惠內地去年全年ＧＤＰ增幅符合預期，達６﹒１％，港股今

日最多飆逾２００點，最終升１７３點報２９０５６點。

總結全周，港股在２８６１９至２９１４９點之間波動，全周累升４１８點或１﹒４６％，

並連升七周累漲２７０９點或１０﹒２９％。國指全周累升１５２點或１﹒３５％，收報

１１４１９點。全周日均成交１０８８﹒５９億元，較上周增加一成四。



＊中美簽署貿易協議，利好出口股＊



中美簽署首階段貿易協議，帶挈出口股造好。在中美貿戰陰霾下，首三季營業額微跌４％的

德昌電機（００１７９）急漲６﹒０８％，報１８﹒５元；創科實業（００６６９）飆

６﹒２４％，報６７﹒３元；敏華（０１９９９）升８﹒６５％，報６﹒５３元；敏實

（００４２５）則瀉９﹒１７％，報２７﹒２５元；「貿戰風眼股」萬洲（００２８８）揚

０﹒４６％，報８﹒７７元。

大行預料澳門１月賭收將按年持平，加上人民幣兌美元升破６﹒９水平，濠賭股全周上揚。

銀河娛樂（０００２７）漲１﹒３％，報６２﹒２元；澳博（００８８０）升５％，報１０﹒５

元；永利澳門（０１１２８）走高２﹒９９％，報２０﹒６５元；金沙中國（０１９２８）揚

３﹒８１％，報４５元；美高梅中國（０２２８２）飆９﹒０１％，報１４﹒７６元。

部分本地地產商新盤推售理想，加上資金有流入落後板塊之勢，地產股及收租股獲追捧。新

地（０００１６）漲３﹒３６％，報１２３元；新世界（０００１７）升３﹒１６％，報

１１﹒１元；九置（０１９９７）走高５﹒９３％，報４９﹒１元；屯馬線一期下月開通，港鐵

（０００６６）漲３﹒０２％，報４７﹒８元；領展（００８２３）連日回購，彈高５﹒５７％

，報８６﹒２５元。



＊小米獲北水青睞，全周急漲近一成六＊



恆指公司本周發出納入Ｗ股及第二上市公司諮詢文件，料５月有結果，新經濟股中以阿里巴

巴（０９９８８）及美團（０３６９０）為「染藍」大熱，兩者本周同創新高，過去一周分別漲

１﹒１％報２２０﹒４元，及漲２﹒１％報１１１﹒９元。閱文（００７７２）再遭凱雷減持套

現，挫９﹒６７％，報３６﹒９元。小米（０１８１０）連日獲北水買入，以及其新手機印度門

市網上同價推，急飆１５﹒９４％，報１３﹒２４元。

內地工信部指今年新能源汽車補貼不會大幅退坡，比亞迪（０１２１１）全周走高

２３﹒８７％，報４８元，為升幅最大國指股；廣汽（０２２３８）澄清未有入股蔚來汽車，滑

５﹒０５％，報９﹒４元；吉利（００１７５）遭大行降目標，全周跌３％，報１５﹒５２元，

為跌幅最大恆指及國指成分股；長城汽車（０２３３３）升３﹒０８％，報６﹒０３元；東風

（００４８９）挫６﹒８８％，報６﹒９元。

第二輪帶量採購今日開標，醫藥股提早落獲炒起。石藥（０１０９３）升５﹒２３％，報

１８﹒９２元；中生製藥（０１１７７）升６﹒９２％，報１１﹒７４元，為全周升幅最大恆指

成分股；藥明生物（０２２６９）購德國生物藥製造設施擴大產能，升８﹒６１％，報１０６元

；國藥（０１０９９）折讓７％配股，仍漲３﹒７４％，報２９﹒１元。（ｙｋ）

