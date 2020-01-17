《鍾之日記》ＧＤＰ成功保六，恒指光復二萬九

《鍾之日記》１月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



在外部不確定性明顯增加、中美貿易摩擦持續升溫的情況下，中國經濟仍交出不俗的成績表

。２０１９年第四季度中國ＧＤＰ同比增速為６％，符合市場預期，全年ＧＤＰ增６﹒１％，成

功「保六」，符合官方設定的６％－６﹒５％預期目標，不過卻是中國自１９９０年以來，近

３０年最低經濟增長速度。國家統計局局長寧吉喆表示，全年ＧＤＰ增長６﹒１％，增速在世界

上１萬億美元以上經濟體當中是第一名。中國不刻意地追求經濟增速，而是追求有質量、有效益

的合理增速，他相信今年經濟穩定增長依舊可期，消費仍是主要拉動力。

除ＧＤＰ成功保六，去年全年固定資產投資同比增長５﹒４％，高於預期；１２月規模以上

工業增加值同比增長６﹒９％，亦大幅高於預期的５﹒９％，為２０１９年３月以來最高；１２

月社會消費品零售總額同比增８％，亦高於預期，全年同比增長８％。市場分析大都認為，這種

向好態勢在今年將得以延續，一季度有望延續企穩回升。



＊香江收企二萬九關，Ａ場終結六周連升＊



香江魚缸今早高開１０５點報２８９８８點，仍受制於兩萬九，內地ＧＤＰ數據公布後，港

股反彈重上兩萬九，一度升２１８點高見２９１０１。午後，內房股走低，拖累大市倒跌，但藥

股、公用事業板塊升幅擴大，恆指最終收報２９０５６點，升１７３點或０﹒６％，為七個月以

來首次收企二萬九關。主板成交１１１３﹒６１億元增加９﹒７％。

滬綜指今早高開，升幅一度擴大至０﹒５８％，其後無以為繼，金融股沽壓浮現，半日升幅

近全銷，午後更倒跌，最終全日僅收升０﹒０５％，報３０７５﹒５點，結束三連跌，惟本周仍

跌０﹒５４％，終結六周連升。人民銀行安排春節跨年資金，本周合計開展６０００億元人民幣

逆回購，以及３０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，全口徑計，本周累計淨投放

９０００億元人民幣，創單周歷史新高。Ａ場兩市成交６０７４億元，按日持平。



＊中概科網股強勢，小米成交超騰訊＊



連日獲市場追捧的小米（０１８１０）續炒高，今日午後一度飆逾１０％，高見１３﹒４６

元，創超過一年的新高；收市仍大漲８﹒３％，報１３﹒２４元；本周累計，小米的股價飆升近

１６％。值得一提的是，小米今日成交金額高達５６﹒７億元，高於騰訊（００７００）的

５４﹒５億，但僅次於尾市抽升的中國平安（０２３１８）。

小米的利好消息不斷。繼美股上市的華米及雲米後，小米生態鏈將迎來第三家上市公司。中

國證監會公布，石頭科技獲批註冊科創板，該公司成為首家於內地科創板上市的小米生態鏈企業

，亦是首家小米生態鏈公司進入Ａ股市場。

此外，小米近月在推出平價一部僅１９９９元人民幣的５Ｇ手機後已不斷獲資金吸納，當時

股價起步點約為８元水平；加上，股份屬同股不同權架構，與阿里巴巴（０９９８８）及美團

（０３６９０）一樣，有「染藍」憧憬；日前在印度手機市場的消息下，股價再下一城。

個別中概科網股今日亦在悶市中走強。中興通訊（００７６３）擬以每股３０﹒２１元人民

幣，非公開發行３﹒８１１億股Ａ股，集資１１５﹒１３億元人民幣，所得款項將用於５Ｇ產品

研發及補充流動資金。中興收漲７﹒３％。另外，連升三日的美圖（０１３５７）今繼有支持，

收市漲３％，報２﹒０３元。



＊藥股偷步炒起，石藥急漲半成＊



據央視報道，第二批國家組織藥品集中採購今天產生擬中選結果，公示３天後正式發布，全

國各地患者４月便可用今批中選藥品。今次帶量採購共選擇３３個藥種，覆蓋糖尿病、高血壓、

抗腫瘤和罕見病等治療領域，涉及超過１００家醫企。此次採購量基數為１２４億片╱袋╱支，

各品種的約定採購量為採購量基數的５０－８０％。市場已逐漸消化帶量採購帶來的負面影響，

轉為觀望今批集採的開標結果。

藥股今日兩邊走，總體而言偏向上。石藥集團（０１０９３）偷步炒起，全日升５﹒１％，

華潤醫療（０１５１５）漲３﹒７％，中生製藥（０１１７７）升３﹒５％，藥明康德

（０２３５９）升３﹒４％，惟上海醫藥（０２６０７）跌２﹒１％，華潤醫藥（０３３２０）

跌１﹒４％，國藥控股（０１０９９）軟１﹒２％。

前年獲獎連連的國產電影《我不是藥神》，引發全國對藥價過高的重視。藥品帶量採購出於

「以量代價」的邏輯，迫使藥企就範降價。一些藥價偏高的藥品獲納入醫保目錄後，就像獲頒發

「皇家御用」牌子一樣，在國家資助下銷售量將會大升，但隨之而來的談判便仿如一場魔鬼的交

易，若不同意減價，則有可能得失政府，損失巨量市場，但減價幅度過高則無肉食，要知道研製

藥品成本可以十分高昂。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

