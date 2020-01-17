【駐滬專電】上海要求今年外匯工作確保收支及匯兌順暢

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海市外匯管理工作會議，明確２０２０

年上海外匯管理和服務工作的總體目標是實現「四個確保」：確保外匯資源投入產出的高效率，

支持涉外經濟發展；確保收支匯兌效率高，服務涉外經濟主體；確保風險不累積，防範外匯市場

風險；確保制度建設的系統性，深化外匯領域改革開放。

會議並部署２０２０年上海市外匯管理和服務重點工作。一是要抓改革，推動新片區外匯管

理和服務制度創新突破，促進離岸轉手買賣產業發展，支持金融科技在外匯領域深度應用，提升

負面清單和主體分類監管能力。二是要重基礎、補短板，增強和發揮業務操作規程作為銀行展業

制度基礎、國際收支申報作為外匯監管數據基礎、貨物貿易收支作為國際收支平衡基礎、管理分

析系統作為科學管理技術基礎。三是要防風險，強化展業原則提高風險防範預警能力，強化快速

反應能力，強化聯合監管機制。四是要謀轉型、促升級，形成全新的管理制度體系，推動外匯管

理工作從「收支匯兌事項許可審批為主的外匯行政管理」向「監測調控跨境資金流量流向為主的

國際收支平衡管理」轉型升級。

會議強調，２０２０年上海要深入推進中央交付給上海的重大任務：一是要基本建成上海國

際金融中心，力爭資本項目可兌換改革取得新突破。二是大力促進上海經濟高質量發展，有序引

導跨境資本催化科創中心、科技園區、科技企業等創新發展。三是加快推動長三角一體化建設，

優化區域外匯資金市場配置體制機制創新。四是推動臨港新片區建成優化全球資源配置的新高地

，探索建立本外幣一體化帳戶體系、跨境投融資便利設施、跨境資金流動監測分析中心、國際金

融爭議糾紛解決機制、外匯管理轉型升級路徑。五是要堅決打好外匯領域防範化解重大金融風險

攻堅戰，維護外匯市場穩定。

