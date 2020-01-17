【數據解讀】社融增量超預期因統計口徑調整，分析指無礙改善趨勢

《經濟通通訊社１７日專訊》人行將「國債」和「地方政府一般債券」納入社會融資規模統

計，令去年１２月社會融資規模增量為２﹒１萬億元（人民幣．下同），高於預期１﹒７萬億。

西南證券宏觀團隊認為，社融口徑調整無礙改善趨勢，實體融資穩步回升。人行將國債和地

方政府一般債納入，雖然對存量絕對規模影響很大，但對增速影響有限。而調整後的當月新增社

融同比多增１７１９億元至２﹒１萬億。其中貸款回升是主要驅動因素。而委托貸款、信托貸款

和未承兌匯票組成的表外融資減少１４５６億元，同比少減２１９億元。實體繼續穩步改善。

１２月金融數據顯示實體融資繼續改善，特別是中長期融資回升明顯，顯示實體融資意願回

升。預計這種趨勢將在２０２０年一季度持續。目前可以看到，１月地方債發行明顯加速，而相

應的配套融資也會跟進，因而信貸社融將繼續保持總體回升態勢。實體經濟資金面改善意味著內

需將逐步回升，基建、制造業投資增速將提升，而房地產投資增速降速也會放緩，經濟將延續企

穩回升態勢。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，信貸增速大致跟預期差不多，這次社會融資規模

把國債放進去，所以社融增量也高起來了。總的來說，如果去除國債的話，可能跟市場預期的規

模差不太多，今年金融數據增長基本上是前高後低的一個狀況。（ｃｔ）

