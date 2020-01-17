【數據解讀】國泰君安：Ｍ２同比增速好預期，料今年流動性將維持

《經濟通通訊社１７日專訊》國泰君安發表報告認為，１２月Ｍ２同比增速好於預期，同比

增速與１１月份相比明顯上升，顯示流動性環境偏寬鬆。在流動性環境預計將維持的背景下，預

期２０２０年Ｍ２同比增速將達８﹒４％左右。１２月新增人民幣貸款基本符合預期，中長期人

民幣貸款的增長顯示實體經濟的融資需求仍較好。

人民銀行在去年１２月分別開展了１０６０億元（人民幣．下同）的常備借貸便利及

６０００億元的中期借貸便利。２０１９年１２月ＣＰＩ達４﹒５％。２０２０年１月１日，中

國人民銀行宣布於２０２０年１月６日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放長期資

金約８０００多億元。在美聯儲維持利率不變以及擴表、中美第一階段經貿協議已達成的背景下

，為了穩定經濟增長、支持小微企業和民營企業融資、控制經濟風險，報告預計２０２０年中國

人民銀行將會維持偏寬鬆的貨幣政策，並且中國的流動性將維持。

報告又預計，中資銀行２０２０年預期相對平穩的盈利增速以及資產質量將推升其估值。報

告維持銀行業「跑贏大市」投資評級。首選股為招商銀行（０３９６８），對公司的投資評級以

及目標價分別為「買入」與５１﹒６２港元。（ｃａ）



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