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即市新聞

17/01/2020 09:30

【數據解讀】國泰君安：Ｍ２同比增速好預期，料今年流動性將維持

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國泰君安發表報告認為，１２月Ｍ２同比增速好於預期，同比
增速與１１月份相比明顯上升，顯示流動性環境偏寬鬆。在流動性環境預計將維持的背景下，預
期２０２０年Ｍ２同比增速將達８﹒４％左右。１２月新增人民幣貸款基本符合預期，中長期人
民幣貸款的增長顯示實體經濟的融資需求仍較好。
　　人民銀行在去年１２月分別開展了１０６０億元（人民幣．下同）的常備借貸便利及
６０００億元的中期借貸便利。２０１９年１２月ＣＰＩ達４﹒５％。２０２０年１月１日，中
國人民銀行宣布於２０２０年１月６日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放長期資
金約８０００多億元。在美聯儲維持利率不變以及擴表、中美第一階段經貿協議已達成的背景下
，為了穩定經濟增長、支持小微企業和民營企業融資、控制經濟風險，報告預計２０２０年中國
人民銀行將會維持偏寬鬆的貨幣政策，並且中國的流動性將維持。
　　報告又預計，中資銀行２０２０年預期相對平穩的盈利增速以及資產質量將推升其估值。報
告維持銀行業「跑贏大市」投資評級。首選股為招商銀行（０３９６８），對公司的投資評級以
及目標價分別為「買入」與５１﹒６２港元。（ｃａ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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