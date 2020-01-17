【數據解讀】交行：工業改善延續並支撐經濟，政策連續性不會改變

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局今天公布，２０１９年國內生產總值（ＧＤＰ）按

年增長６﹒１％。儘管成功「保六」，也符合官方設定的６％－６﹒５％的預期增長目標，但卻

是中國自１９９０年以來，近３０年最低經濟增長速度。

交通銀行首席經濟學家連平分析指，２０１９年在外部不確定性明顯增大、貿易摩擦升級的

情況下，中國經濟增長雖然放緩了，但在這麼大的壓力之下，還能實現６﹒１％的增長比預期還

是來得好一些。

其中，工業增速大幅提升，跟製造業好轉有關，製造業投資也是上行的，也得益於逆周期調

整政策的支持，尤其是對製造業中堅－－民營企業的支持力度在加大，而且去年底中美貿易摩擦

明顯緩和，企業對未來的預期有所改善，也帶動了製造業、工業的回升。製造業和工業改善是比

較明顯的，這個態勢在２０２０年預計還會延續，並對未來一個階段的經濟運行帶來正面支撐。

連平相信，宏觀經濟一季度應該會保持平穩向好的態勢，朝著改善的方向再走，１月向好的

數據會相對多一些，數據出現大面積好轉的可能性比較大。政策的連續性不會改變，還是會實施

積極的財政政策和穩健偏鬆的貨幣政策，整個方向還是逆周期調節，尤其貨幣政策本身就是比較

靈活的。畢竟經濟還是有較大的下行壓力，這一點沒有發生根本性改變，因為經濟不光面臨外部

壓力，還有內部的體製性、周期性、結構性問題疊加，外部也可能有新的不確定性，也許還會有

新的黑天鵝冒出來。（ｃａ）

