《神州縱橫－凌昆》中國出口結構轉型影響大

《神州縱橫》中國最近又降低了一些產品的關稅，反映擴大對外開放的步伐不停，讓國內外

市場更趨融合。這對中國競爭力的影響也因不同企業不同產品而異。無疑競爭力問題值得長期關

注，要看到長期的變化大趨勢。



＊消費品佔比大降＊



約１８年前（２００１年１２月）中國入世，既對中國外貿出口有利，但亦引起了入口競爭

加大的擔心。實際情況是入世後中國外貿數量急升，並超越美國成為全球最大貿易國。同時值得

注意者是出口產品結構的轉變，在這方面一份日本報告指出：中國出口中消費品、資本貨品和中

間產品的比例，在２０００年為４８％、２１％及３１％，到２０１０年已大變為２７％、

３１％及４１％。數字所反映的結構性變化，其實也反映了中國生產水平及模式的轉變。開放初

期中國貿易由低檔勞工密集加工出口主導，入口高增值零部件組裝出口，成品則主要為輕工消費

品。這情況正如２０００數字所顯示一樣。消費品出口是最大項。但到近年情況逆轉，隨著中國

生產水平提升，出口中高增值及較高技術含量、資本密集度高的產品比重佔了大頭，消費品成了

最小一項而資本貨品及中間產品比重大升。這反映了兩種趨勢：（一）過往入口的中間產品（如

零部件等）出現入口替代，由中國生產補上。（二）中國本國自主開發產品水平提升後出口增多

。這些趨勢又可從另一些數據中反映：到２０１８年出口中的本國增值佔比，中國已升至

８７﹒１％，高於美國的８６﹒７％和日本的７９﹒４％。中國生產已用多了本國的資本及中間

產品。



＊美國對依賴中國供給感不安＊



另一個反映是中國製造業問題更為齊全，可為促進入口替代和新類別產品出口打下基礎。這

些變化還有國際影響，一是擠掉其他國家尤其發達國的出口，如在美國出口中，來自中國及日本

的比重於２０００年為４﹒９％及１３﹒６％，到２０１８年則變為１２％及５﹒６％，格局逆

轉反映中國供給代替了日本的。另一影響是引起美國不安：認為過於依賴中國的供應鏈不利國家

安全。國防部便調查了軍工所需產品源自中國的情況。如軍工船廠便用上中國的重型設備，空軍

在停買中國商用無人機兩年後，因找不到合適替代要重新購買。過去有評論指美國人生活由出生

到死都離不開中國供給：包括嬰兒床、玩具及棺材等。現在要補充的是，美國生產商也日益離不

開中國，而這在最近的中美貿易戰下更為凸顯。月前美國商務部剔出關稅清單的逾百項貨品，都

是醫藥、醫療器材及機電、儀表等產品或部件。Ｔｅｓｌａ也為其在中國生產的電動車電腦及儀

表申請免關稅惜被拒。《資深評論員 凌昆》

