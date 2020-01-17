《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為對沖現金投放高峰、政府債券發行繳款等因
素的影響，維護春節前銀行體系流動性合理充裕，今日進行的２０００億元（人民幣．下同）
１４天期逆回購中標利率持平，為２﹒６５％，為連續第三日進行逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２０００億元。
人行本周合計開展６０００億元逆回購，期限全數為１４天；以及３０００億元中期借貸便
利（ＭＬＦ）操作。全口徑計，本周累計淨投放９０００億元，創單周歷史新高。（ａｃ）
17/01/2020 09:53
【人行操作】人行２千億逆回購利率持平，本周全口徑淨投放９千億
《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，為對沖現金投放高峰、政府債券發行繳款等因
素的影響，維護春節前銀行體系流動性合理充裕，今日進行的２０００億元（人民幣．下同）
１４天期逆回購中標利率持平，為２﹒６５％，為連續第三日進行逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２０００億元。
人行本周合計開展６０００億元逆回購，期限全數為１４天；以及３０００億元中期借貸便
利（ＭＬＦ）操作。全口徑計，本周累計淨投放９０００億元，創單周歷史新高。（ａｃ）
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