《經濟通通訊社１７日專訊》泰國公共衛生部今日發表聲明，來自武漢的一名中國女遊客證
實感染了新型冠狀病毒，患者於本周一（１３日）抵達曼谷蘇凡納布機場，是泰國境內被發現的
第二宗武漢肺炎病例，該患者正在接受隔離治療，至於曾與她密切接觸的２０人均已被排除感染
。
泰國主管機關表示，在中國春節假期間，中國遊客料將增加５０％，將對有武漢直飛班機的
五座泰國國際機場加強監控措施。
本周一（１３日）泰國公布，發現一名來自武漢的女遊客確診感染新型冠狀病毒，當局指她
經隔離治療後已康復。（ｅｙ）
17/01/2020 14:18
【武漢肺炎】泰國再有武漢女遊客感染新型冠狀病毒，一周曝兩宗
《經濟通通訊社１７日專訊》泰國公共衛生部今日發表聲明，來自武漢的一名中國女遊客證
實感染了新型冠狀病毒，患者於本周一（１３日）抵達曼谷蘇凡納布機場，是泰國境內被發現的
第二宗武漢肺炎病例，該患者正在接受隔離治療，至於曾與她密切接觸的２０人均已被排除感染
。
泰國主管機關表示，在中國春節假期間，中國遊客料將增加５０％，將對有武漢直飛班機的
五座泰國國際機場加強監控措施。
本周一（１３日）泰國公布，發現一名來自武漢的女遊客確診感染新型冠狀病毒，當局指她
經隔離治療後已康復。（ｅｙ）
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