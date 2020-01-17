《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部昨日（１６日）公布最新數字顯示，中國截至去年
１１月，持有美國國債約１﹒０９萬億美元，按月減少１２４億美元，降幅較前月的８億美元顯
著擴大，整體持有美債規模連續第五個月減少，並創２０１７年３月以來新低，與排名榜首的日
本差距進一步拉大。
日本去年６月已取代中國，成為美國最大債權國。日本１１月持美債規模按月亦減７２億美
元，但總數仍有１﹒１６萬億美元，與中國差距連續兩個月擴大。（ｗｌ）
17/01/2020 16:29
【聚焦人幣】中國１１月連續第五月減持美債，規模降至３２個月低
《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部昨日（１６日）公布最新數字顯示，中國截至去年
１１月，持有美國國債約１﹒０９萬億美元，按月減少１２４億美元，降幅較前月的８億美元顯
著擴大，整體持有美債規模連續第五個月減少，並創２０１７年３月以來新低，與排名榜首的日
本差距進一步拉大。
日本去年６月已取代中國，成為美國最大債權國。日本１１月持美債規模按月亦減７２億美
元，但總數仍有１﹒１６萬億美元，與中國差距連續兩個月擴大。（ｗｌ）
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