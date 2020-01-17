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17/01/2020 10:00

【聚焦數據】統計局：去年房地產投資增速按年加快至９﹒９％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，２０１９年１　１２月
份，全國房地產開發投資１３２１９４億元（人民幣．下同），比上年增長９﹒９％，增速比１
　１１月份回落０﹒３個百分點，比上年加快０﹒４個百分點。其中，住宅投資９７０７１億元
，增長１３﹒９％，增速比１　１１月份回落０﹒５個百分點，比上年加快０﹒５個百分點。
　　２０１９年，房地產開發企業房屋施工面積８９３８２１萬平方米，比上年增長８﹒７％，
增速與１　１１月份持平，比上年加快３﹒５個百分點。其中，住宅施工面積６２７６７３萬平
方米，增長１０﹒１％。
　　房屋新開工面積２２７１５４萬平方米，增長８﹒５％，增速比１　１１月份回落０﹒１個
百分點，比上年回落８﹒７個百分點。其中，住宅新開工面積１６７４６３萬平方米，增長
９﹒２％。房屋竣工面積９５９４２萬平方米，增長２﹒６％，１　１１月份為下降４﹒５％，
上年為下降７﹒８％。其中，住宅竣工面積６８０１１萬平方米，增長
３﹒０％。
　　去年全年，房地產開發企業土地購置面積２５８２２萬平方米，比上年下降１１﹒４％，降
幅比１　１１月份收窄２﹒８個百分點，上年為增長１４﹒２％；土地成交價款１４７０９億元
，下降８﹒７％，降幅比１　１１月份收窄４﹒３個百分點，上年為增長１８﹒０％。

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