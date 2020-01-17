【聚焦數據】統計局：去年房地產投資增速按年加快至９﹒９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，２０１９年１ １２月

份，全國房地產開發投資１３２１９４億元（人民幣．下同），比上年增長９﹒９％，增速比１

１１月份回落０﹒３個百分點，比上年加快０﹒４個百分點。其中，住宅投資９７０７１億元

，增長１３﹒９％，增速比１ １１月份回落０﹒５個百分點，比上年加快０﹒５個百分點。

２０１９年，房地產開發企業房屋施工面積８９３８２１萬平方米，比上年增長８﹒７％，

增速與１ １１月份持平，比上年加快３﹒５個百分點。其中，住宅施工面積６２７６７３萬平

方米，增長１０﹒１％。

房屋新開工面積２２７１５４萬平方米，增長８﹒５％，增速比１ １１月份回落０﹒１個

百分點，比上年回落８﹒７個百分點。其中，住宅新開工面積１６７４６３萬平方米，增長

９﹒２％。房屋竣工面積９５９４２萬平方米，增長２﹒６％，１ １１月份為下降４﹒５％，

上年為下降７﹒８％。其中，住宅竣工面積６８０１１萬平方米，增長

３﹒０％。

去年全年，房地產開發企業土地購置面積２５８２２萬平方米，比上年下降１１﹒４％，降

幅比１ １１月份收窄２﹒８個百分點，上年為增長１４﹒２％；土地成交價款１４７０９億元

，下降８﹒７％，降幅比１ １１月份收窄４﹒３個百分點，上年為增長１８﹒０％。

