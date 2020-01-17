【聚焦數據】１２月社會消費零售總額增８％略高預期，全年增８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，２０１９年，社會消費

品零售總額４１１６４９億元（人民幣．下同），比上年名義增長８﹒０％（扣除價格因素實際

增長６﹒０％，以下除特殊說明外均為名義增長）。其中，除汽車以外的消費品零售額

３７２２６０億元，增長９﹒０％。

２０１９年１２月份，社會消費品零售總額３８７７７億元，同比增長８﹒０％，增速與上

月持平，略高於市場預期的增７﹒８％。其中，除汽車以外的消費品零售額３４３４９億元，增

長８﹒９％。

按經營單位所在地分，２０１９年城鎮消費品零售額３５１３１７億元，比上年增長

７﹒９％；鄉村消費品零售額６０３３２億元，增長９﹒０％。其中，１２月份城鎮消費品零售

額３２７０４億元，同比增長７﹒８％；鄉村消費品零售額６０７３億元，增長９﹒１％。

按消費類型分，２０１９年餐飲收入４６７２１億元，比上年增長９﹒４％；商品零售

３６４９２８億元，增長７﹒９％。其中，１２月份餐飲收入４８２５億元，同比增長

９﹒１％；商品零售３３９５２億元，增長７﹒９％。

按零售業態分，２０１９年限額以上零售業單位中的超市、百貨店、專業店和專賣店零售額

比上年分別增長６﹒５％、１﹒４％、３﹒２％和１﹒５％。



＊全年網上零售額同比增１６﹒５％＊



２０１９年，全國網上零售額１０６３２４億元，比上年增長１６﹒５％。其中，實物商品

網上零售額８５２３９億元，增長１９﹒５％，佔社會消費品零售總額的比重為２０﹒７％；在

實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長３０﹒９％、１５﹒４％和１９﹒８％。（

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