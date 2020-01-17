【ＦＯＣＵＳ】「保６」今年料退場，債務「冰山」壓境

【ＦＯＣＵＳ】中國２０１９年全年ＧＤＰ增速毫無懸念落於６﹒１％，印證鶴叔前一日在

白宮透露的「６％以上」口風；數據更大的意義或在於２０２０年要實現決戰小康社會「翻一番

」目標，「保６」將不再是硬任務，貨幣政策大放水的空間料有限。

中美首階段貿易協議筆墨稍乾，而高頻數據顯示內地汽車業或已見底，券商、內房、高端製

造等上市公司盈利好轉，內地經濟開局似樂觀，惟總理李克強仍憂心忡忡稱「今年國內外形勢更

為復雜嚴峻」。困擾逾一年的「貿戰」主題暫偃旗息鼓，去年已爆冰山一角的「債務」勢替代成

為今年焦點，「殺傷力」隨時有過之、而無不及。



＊經濟數據顯韌性，大放水空間或有限＊



國家統計局揭盅２０１９最後一批重磅數據，第四季ＧＤＰ增長持平６％，全年亦符預期落

於６﹒１％。再看１２月，工業增加值大超預期增６﹒９％，其中汽車製造業增

１０﹒４％，計算機、通信和其他電子設備製造業更增１１﹒６％，前者與乘用車銷量跌勢大幅

收窄一致，顯示汽車業或已見底；後者則表現於近月電子產品製造商利潤強勁反彈。

此外，中國去年社會消費品零售總額突破４１萬億元人幣，增８％，遠超美國的

３﹒６％，極可能在今年超越美國成為全球第一消費大國；而固定資產投資增速亦加快至

５﹒４％的３個月最高。

ＧＤＰ增速雖為３０年最慢，但成功完成年初設定的６％－６﹒５％目標之餘，更大的意義

或在於２０２０年要實現決戰小康社會「翻一番」目標，全年增速只需達５﹒８％左右即可，意

味「保６」將不再是硬任務。



＊違約風險高，開發商、家庭續增槓桿＊



從央媽早前一日公布的１２月Ｍ２數據錄２２個月高位，及調整社會融資計算口徑，納入國

債和地方政府一般債券看，這一輪政策最寬鬆的時點或已近頂，未來不排除邊際收緊的可能。

事實上，中國今年實際境內債券到期規模可能增至６﹒５萬億元人幣、離岸債券到期規模將

超９００億美元，在穩增長、防風險等多重目標間艱難平衡的政府，「包攬兜底」的難度勢愈來

愈大。

評級機構標普就預計，由於有大量債券到期、再融資存在不確定性，且政府援助意願消退，

今年中國債券的違約風險將維持高企。該行直言，大部分板塊「信用評級下調比上調的可能性更

高」。

為了續命，一眾地產商開年即密集發行美元債「撲水」，包括碧桂園（０２００７）、融創

中國（０１９１８）、佳兆業（０１６３８）等逾１０間房企僅首兩周的累計發行量據報就超過

８０億美元，最高票息達１０﹒５％（佳兆業）；與此同時，內地家庭負債增速同有加速跡象，

難怪貿易戰暫偃旗息鼓，總理李克強仍憂心忡忡稱，「今年國內外形勢更為復雜嚴峻」，須小心

去年已爆冰山一角的「債務」，「殺傷力」隨時較關稅有過之、而無不及。

