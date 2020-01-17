【聚焦數據】全年發電量增長放緩至３﹒５％，原油生產增速轉正

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，１２月，發電量６５４４億千瓦時，同比增

長３﹒５％，增速比上月回落０﹒５個百分點；日均發電量２１１﹒１億千瓦時，環比增加

１４﹒８億千瓦時。２０１９年發電量７１４２２億千瓦時，比上年增長３﹒５％，電力生產放

緩。

分品種看，１２月份火電、核電小幅回落，風電明顯回落，太陽能發電加快，水電持續負增

長。其中，火電同比增長４﹒０％，增速比上月回落０﹒４個百分點；核電增長１４﹒０％，回

落０﹒９個百分點；風電增長０﹒７％，回落２０﹒０個百分點；太陽能發電增長１５﹒２％，

加快１２﹒５個百分點；水電下降４﹒４％，降幅收窄２﹒０個百分點。



＊２０１９年原油生產增速由負轉正＊



１２月份，原油產量１６０６萬噸，同比下降１﹒９％，上月為增長０﹒９％。２０１９年

國內主要油田穩產增產態勢良好，原油產量１﹒９億噸，比上年增長０﹒８％，扭轉了２０１６

以來連續下滑的態勢。１２月份，進口原油４５４８萬噸，同比增長３﹒９％。２０１９年進口

原油５﹒１億噸，比上年增長９﹒５％。

１２月份，天然氣產量１６０億立方米，同比增長７﹒５％，增速比上月回落０﹒５個百分

點。２０１９年，天然氣產量１７３６億立方米，比上年增長９﹒８％。１２月份，進口天然氣

９５１萬噸，同比增長３﹒１％。２０１９年進口天然氣９６５６萬噸，比上年增長６﹒９％。

１２月份，原煤產量３﹒３億噸，同比增長２﹒４％，增速比上月回落２﹒１個百分點。煤

炭行業供給側結構性改革持續推進，煤炭優質產能不斷釋放，２０１９年原煤產量３７﹒５億噸

，比上年增長４﹒２％。１２月份，煤炭進口量同比下降７２﹒９％。２０１９年進口煤炭３﹒

０億噸，比上年增長６﹒３％。（ｗｌ）

