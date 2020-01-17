【數據解讀】摩根：四季度ＧＤＰ「保６」反映逆周期調控效果顯現

《經濟通通訊社１７日專訊》內地最新公布四季度ＧＤＰ同比增速６﹒０％，與三季度持平

，符合市場預期。同時，１２月的經濟活動數據，包括社會消費品零售、工業增加值和固定資產

投資等，都出現了觸底回升的趨勢。

摩根資產管理全球市場策略師朱超平發表評論稱，數據反映出逆周期調控政策的效果正在開

始顯現，伴隨結構性貨幣寬鬆和財政刺激，固定資產投資增速觸底回升。更重要的是，從１２月

開始，中美貿易談判取得積極進展，使得企業面臨的不確定性下降。雖然美國仍舊保留了大部分

此前加徵的關稅，但是貿易協議的簽署顯示貿易摩擦進一步惡化的可能性較低。



＊經濟增速持穩後，寬鬆政策可能出現調整＊



在此背景下，企業的信心有所改善，加上此前已經經歷了較長的去庫存周期，製造業投資和

民間固定資產投資開始反彈。在２０２０年，上述兩方面因素有望出現共振，有效支持全年的經

濟增長。但是也需要注意在經濟增速持穩後，寬鬆政策出現調整的可能性。政府可能會利用經濟

回暖的機會，對地方政府債務和房地產市場進行調控，這將限制ＧＤＰ增速上行的空間。

從投資的角度來看，伴隨經濟和政治不確定性的降低，以及資本市場的持續開放，風險資產

在２０２０年可能繼續帶來令人滿意的回報。更為重要的是，隨著人均ＧＤＰ突破１萬美元，中

國經濟的結構性變化將帶來更為豐富的長期投資機會。中等收入群體對於高質量的消費品、科技

產品、醫療保健及金融服務等的需求將保持快速增長，投資者有機會持續享受到市場規模擴張和

技術進步帶來的增長紅利。（ｃａ）

