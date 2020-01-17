  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/01/2020 11:36

【數據解讀】摩根：四季度ＧＤＰ「保６」反映逆周期調控效果顯現

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地最新公布四季度ＧＤＰ同比增速６﹒０％，與三季度持平
，符合市場預期。同時，１２月的經濟活動數據，包括社會消費品零售、工業增加值和固定資產
投資等，都出現了觸底回升的趨勢。
　　摩根資產管理全球市場策略師朱超平發表評論稱，數據反映出逆周期調控政策的效果正在開
始顯現，伴隨結構性貨幣寬鬆和財政刺激，固定資產投資增速觸底回升。更重要的是，從１２月
開始，中美貿易談判取得積極進展，使得企業面臨的不確定性下降。雖然美國仍舊保留了大部分
此前加徵的關稅，但是貿易協議的簽署顯示貿易摩擦進一步惡化的可能性較低。

＊經濟增速持穩後，寬鬆政策可能出現調整＊

　　在此背景下，企業的信心有所改善，加上此前已經經歷了較長的去庫存周期，製造業投資和
民間固定資產投資開始反彈。在２０２０年，上述兩方面因素有望出現共振，有效支持全年的經
濟增長。但是也需要注意在經濟增速持穩後，寬鬆政策出現調整的可能性。政府可能會利用經濟
回暖的機會，對地方政府債務和房地產市場進行調控，這將限制ＧＤＰ增速上行的空間。
　　從投資的角度來看，伴隨經濟和政治不確定性的降低，以及資本市場的持續開放，風險資產
在２０２０年可能繼續帶來令人滿意的回報。更為重要的是，隨著人均ＧＤＰ突破１萬美元，中
國經濟的結構性變化將帶來更為豐富的長期投資機會。中等收入群體對於高質量的消費品、科技
產品、醫療保健及金融服務等的需求將保持快速增長，投資者有機會持續享受到市場規模擴張和
技術進步帶來的增長紅利。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS17/01/2020
【FOCUS】「保6」今年料退場 債務「冰山」壓境
國際動態17/01/2020
墨爾本遇「及時雨」 專家憂釀水災
生財有道16/01/2020
【新股掛牌】七新股掛牌 新石文化高收四成 每手賺1000元
生財有道16/01/2020
【消費新趨勢】二手衫有價有市 轉售商機無限
FOCUS16/01/2020
【FOCUS】北京忍關稅買時間 改革派謀高質量發展
剖析天下16/01/2020
世銀下調經濟預測 左右美股後市三大關鍵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金