【數據解讀】分析：ＧＤＰ增長３０年最慢，今年「保六」存不確定

《經濟通通訊社１７日專訊》中國去年四季度ＧＤＰ一如預期同比增長６％，全年則勉力同

比增長６﹒１％，實現年初制定的６－６﹒５％的增長目標。中原銀行首席經濟學家王軍分析指

，６﹒１％的增速，盡管這是近３０年來增長最慢的一個數字，但是考慮到全球經濟放緩及貿易

環境嚴重惡化，國內經濟轉型升級的複雜性、長期性帶來的挑戰，還是一個含金量比較高的速度

。

王軍認為，２０２０年的中國經濟仍有一定的下行壓力，需求不足的情況將持續相當長一段

時期，未來經濟增速下行趨勢暫時難以徹底扭轉，緩慢下行仍是主基調，但不會顯著失速，經濟

增長的上下空間均相對有限，預計２０２０年經濟增長將會落在５﹒８－６﹒０％的中速增長區

間，將如期實現預期經濟目標。



＊穩就業是宏觀調控的首要任務＊



２０２０年實現「保六」仍有六大不確定性：一是投資增速仍有可能放緩；特別是房地產投

資與民間投資放緩的拖累；二是汽車消費欲振乏力，房地產相關消費可能放慢；三是中國經濟增

長對債務的依賴越來越嚴重；四是與消費物價較快上漲並行的是，工業品出廠價格ＰＰＩ下行能

否徹底扭轉尚不確定；五是中美經貿摩擦隱憂仍存，科技摩擦暗戰不斷；六是作為一個大型開放

型經濟體我們還將面臨全球貿易、投資、金融、商品及地緣領域的諸多輸入性風險。

從短期來看，側重於需求面的宏觀經濟政策仍需發力。要高度重視穩就業，始終將之作為宏

觀調控的首要任務；取消限制消費的諸多臨時性、行政性措施；穩定房地產投資、房價、預期，

避免房價下跌的自我實現和自我循環；繼續為企業特別是小微、民營企業減稅降費；做好財政政

策和貨幣政策的協調配合，如果經濟下行壓力持續加大，可及時加碼貨幣寬鬆，適度降準、降息

以強化逆周期調節。（ｃａ）

