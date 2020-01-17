《經濟通通訊社１７日專訊》特首林鄭月娥昨晚在ｆａｃｅｂｏｏｋ發帖指，非建制派中西
區區議員在警務處長鄧炳強出席會議上，「用各種手法對處長和警隊作出不實指控、出言侮辱、
動議譴責，破壞議會應有的規矩和議員和官員應互相尊重的基礎」，她形容鄧炳強「不卑不亢，
據理力爭」，是日後其他須出席區議會會議的部門首長一個好榜樣。
她自言昨天早上出席立法會會議時，「亦受到來自非建制派議員的同樣對待」，反問兩級議
會「什麼時候才可回到正軌，為市民做實事呢？」（ｃｌ）（ｚｚ）
17/01/2020 09:52
【修例風暴】林鄭讚鄧炳強不卑不亢，問議員何時回正軌做實事
《經濟通通訊社１７日專訊》特首林鄭月娥昨晚在ｆａｃｅｂｏｏｋ發帖指，非建制派中西
區區議員在警務處長鄧炳強出席會議上，「用各種手法對處長和警隊作出不實指控、出言侮辱、
動議譴責，破壞議會應有的規矩和議員和官員應互相尊重的基礎」，她形容鄧炳強「不卑不亢，
據理力爭」，是日後其他須出席區議會會議的部門首長一個好榜樣。
她自言昨天早上出席立法會會議時，「亦受到來自非建制派議員的同樣對待」，反問兩級議
會「什麼時候才可回到正軌，為市民做實事呢？」（ｃｌ）（ｚｚ）
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