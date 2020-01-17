【武漢肺炎】公立醫院新增收４宗懷疑個案

《經濟通通訊社１７日專訊》醫院管理局公布，截至今日中午１２時，公立醫院向衞生署通
報了於過去２４小時，共接收４名曾於過去１４天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎
徵狀的病人。四名病人包括三男一女，年齡由２４－４３歲，被送伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院和
瑪麗醫院治療。
病人樣本已送交衞生署化驗，而所有呈報個案中有六人仍然留院接受隔離，全部情況穩定。
公立醫院至今未有確診感染新型冠狀病毒個案。（ｃｌ）
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