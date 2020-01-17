《日入而息》內地ＧＤＰ成功保六，金管局指港銀行盈利能力良好



《今天重點》﹡中國去年第四季ＧＤＰ增６％符預期，全年增６﹒１％；中國上月工業增加

值增６﹒９％優預期，全年５﹒７％；中國上月工業增加值增６﹒９％優預

期，全年５﹒７％；首１１月全國規模以上工業利潤降２﹒１％，降幅收窄

﹡史秀美稱經濟通程式下載量已達１００萬；陳茂波稱港金融初創公司集資額

超新加坡澳洲等國家；彼易科技表示傳統企業重視與初創合作，夥國泰拓市

場；星展表示多間虛擬銀行出現，本港金融科技蓄勢待發；

Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ表示智能投資可提升回報率

﹡金管局表示去年整體貸款增長加快至６﹒７％；香港銀行盈利能力仍良好，

銀行體系非常穩健處領先水平；金管局料首季將有３至４間虛擬銀行試業；

１２月底綜合利率升至１﹒０９厘；去年１０月中至年底透過新按保計劃批

出宗數約３６００宗；銀行體系如常運作，將加強銀行信貸風險管理手法等

；銀行業界並無改變對中小企的風險胃納

﹡中信里昂表示鼠年為恆指土雞大吉之年，８月達全年高位；中信里昂鼠年風

水指數：房地產和資源為最旺行業

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒６２％，四大指數創４３周新低



《即日市況》﹡內地去年ＧＤＰ數據合預期，港股收升１７３點報２９０５６點



《深滬股市》﹡經濟成功保６滬指微升，全周跌０﹒５％終結六周連升



《美元匯價》﹡減息預期壓抑英鎊走勢，短線先炒區間波幅；歐元最新報１﹒１１１１╱

１５，日圓最新報１１０﹒１４╱１６



《公司業績》﹡金沙中國（０１９２８）宣派中期息０﹒９９元

﹡環康集團（０８１６９）年度盈轉虧５７﹒４萬元，不派息



《公司資訊》﹡驢跡科技（０１７４５）正與日本政府接觸冀在奧運時提供當地服務

﹡中生製藥（０１１７７）獲國家科學技術進步獎二等獎

﹡同程藝龍（００７８０）董事長梁建章配偶購入公司０﹒０５％股權

﹡金馬能源（０６８８５）申請股份全流通，內資股及未上市外資股轉為Ｈ股

﹡英皇國際（００１６３）屯門小欖洋房項目套現近１１億，今年推四住宅項

目；英皇國際與受影響商舖商討減租，地產組合比例不會有大調整

﹡英皇證券９０００萬元孖展貸款向卓銀（０８０３９）大股東發出傳訊令狀

﹡香港寬頻（０１３１０）向手機應用程式用戶送外遊優惠

﹡復星旅遊文化（０１９９２）成立Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ生活平台公司

﹡絲路能源（０８２５０）不獲續簽煤礦開採服務協議料中期收入跌４９％

﹡華誼騰訊娛樂（００４１９）夥拍母公司聯合投資及製作《月球隕落》

﹡隆成金融（０１２２５）終止中國成立合營證券及金融服務公司

﹡僑雄國際（００３８１）起訴安徽福老２０％股權擁有人，要求歸還股權

﹡銀城生活服務（０１９２２）夥銀城建設發展家庭裝修業務

﹡興業新材料（０８０７３）智能變色玻璃項目獲政府補貼１２００萬元人幣

﹡譽滿國際（０８２１２）擬將一家持牌放債附屬公司清盤

﹡熊貓綠能（００６８６）去年第四季度總發電量按年跌２０﹒８％

﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）第三季香港澳門同店銷售跌逾三成，整體毛利率微跌

０﹒４％



《國企紅籌》﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）去年電視銷量創全年目標新高

﹡東北電氣（０００４２）獲執行裁定書要求賠償２﹒７億元人民幣

﹡東風汽車（００４８９）與物流公司合資公司，降物流成本

﹡中國飛機租賃（０１８４８）購買４０架空客飛機

﹡四川成渝（００１０７）上月通行費收入按年增１１﹒８％

﹡東風（００４８９）今年銷量目標３１５﹒８萬輛，較去年升７﹒５％

﹡大唐（００９９１）累計完成發電量跌約１﹒６％至２６５３億千瓦時



《神州民企》﹡世茂房地產（００８１３）今早宣布停牌

﹡騰訊遊戲試點防沉迷新規，落實未成年人保護行業統一規範

﹡中國動向（０３８１８）第三季度零售流水錄一至兩成低段增長



《中國要聞》﹡１２月社會消費零售總額增８％略高預期，全年增８％

﹡２０１９年全國固定資產投資增５﹒４％，高預期

﹡中國上月工業增加值增６﹒９％優預期，全年５﹒７％

﹡中國大陸總人口突破１４億，人均ＧＤＰ超１萬美元

﹡中國去年第四季ＧＤＰ增６％符預期，全年增６﹒１％

﹡內地去年糧食產量創歷史高，豬肉產量大降２１﹒３％

﹡去年居民人均可支配收入增長８﹒９％，續跑贏ＧＤＰ

﹡全年發電量增長放緩至３﹒５％，原油生產增速轉正

﹡首１１月全國規模以上工業利潤降２﹒１％，降幅收窄

﹡統計局表示去年全國商品房銷售額增速回落至６﹒５％；去年房地產投資增

速按年加快至９﹒９％；去年保就業達標，年末登記失業率３﹒６２％；消

費支出對ＧＤＰ增長貢獻率５７﹒８％；今年經濟穩定增長可以預期；主要

下行壓力仍大；實施好中美第一階段經貿協議

﹡分析指ＧＤＰ增長３０年最慢，今年「保六」存不確定

﹡安徽發布長三角一體化行動計劃

﹡深圳房企勤誠達主席古耀明失聯４個月，傳被調查

﹡國務院金融委：２０２０年經濟運行有望邊際回暖

﹡第二批帶量採購藥品今日將產生擬中選結果

﹡習近平離京往緬甸進行國事訪問，為今年首次出訪

﹡歐盟駐華大使稱中歐投資協議談判進入「關鍵階段」

﹡人行開１９００萬元支付罰單，反洗錢監管持續加碼；人行２０００億逆回

購利率持平，本周全口徑淨投放９０００億；人行口徑外匯佔款１７連降，

１２月減少１８﹒９億元

﹡工行私人銀行部原黨委委員、副總經理徐衛東被查

﹡中紀委首將地方債反腐工作列為今年重點

﹡郵儲行與建行完成首筆「福費廷」跨鏈交易

﹡華為面向全球發布ＨＭＳ Ｃｏｒｅ ４﹒０

﹡分析表示關稅不消除，中國對美國ＬＮＧ需求難大增

﹡歐盟將會評估中美貿易協議是否符合全球貿易規範

﹡外匯局表示１２月銀行結售匯順差２２億美元；跨境資金流動總體穩定，外

匯市場供求平衡；中國外匯市場去年累計成交２９﹒１萬億美元；完善市場

化匯率形成機制，保持匯率彈性；經常帳戶續運行合理區間，有望保持小幅

順差

﹡中國１１月連續第五月減持美債，規模降至３２個月低

﹡國辦表示支持國家級新區深化改革，打造若干創新平台

﹡中證監表示加強對槓桿資金等風險監測，優化退市標準

﹡美軍巡洋艦穿越台海，外交部籲美方慎重處理涉台問題



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１２０９０﹒２９點



《其他消息》﹡林鄭月娥讚鄧炳強不卑不亢，問議員何時回正軌做實事

﹡陳帆稱政府擬向運輸界提供補貼，爭取下半年推出；大圍站至啟德站屯馬線

一期下月１４日起開通

﹡監警會延遲發布首階段報告，張達明認為難以理解

﹡監警會副主席表示對未能如期公布報告表示遺憾

﹡譚文豪憂港鐵屯馬線一期通車後或加重觀塘線負荷

﹡金管局表示去年整體貸款增長加快至６﹒７％；香港銀行盈利能力仍良好，

銀行體系非常穩健處領先水平；金管局料首季將有３至４間虛擬銀行試業；

１２月底綜合利率升至１﹒０９厘；去年１０月中至年底透過新按保計劃批

出宗數約３６００宗；銀行體系如常運作，將加強銀行信貸風險管理手法等

；銀行業界並無改變對中小企的風險胃納

﹡史秀美稱經濟通程式下載量已達１００萬

﹡政府調查指３１％受訪者料首季業狀況較第四季差

﹡田北辰稱屯馬線周五通車不理想，但料不會加重觀塘線負荷

﹡澳門旅遊局表示利用橫琴、澳門旅遊資源推進粵澳合作

﹡香港與澳洲自由貿易協定和投資協定今日生效

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒６２％，四大指數創４３周新低

﹡泰國再有武漢女遊客感染新型冠狀病毒，一周曝兩宗

﹡深股通額度全日用２８﹒６億元；滬股通額度全日用２７億元，陸股通淨流

入３５﹒２億

﹡未來資產主題式ＥＴＦ上市，ＯＦＣ形式ＥＴＦ或更受機構投資歡迎

﹡中原地產後勤去年獲發最多２﹒１５個月花紅，今年營業目標５１億

﹡「台版陳同佳」命運大不同，港表行劫犯遭台檢方起訴

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