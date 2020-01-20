《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９３４８．１０ 升５０．４６點╱０．１７％
標普５００ ３３２９．６２ 升１２．８１點╱０．３９％
納斯達克 ９３８８．９４ 升３１．８１點╱０．３４％
倫敦富時１００ ７６７４．５６ 升６４．７５點╱０．８５％
法蘭克福ＤＡＸ １３５２６．１３ 升９６．７０點╱０．７２％
巴黎ＣＡＣ４０ ６１００．７２ 升６１．６９點╱１．０２％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０．１８，歐元兌美元１．１０９２
20/01/2020 07:46
《日出而作》周五美股再破頂，金價靠穩，油價溫和上漲
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９３４８．１０ 升５０．４６點╱０．１７％
標普５００ ３３２９．６２ 升１２．８１點╱０．３９％
納斯達克 ９３８８．９４ 升３１．８１點╱０．３４％
倫敦富時１００ ７６７４．５６ 升６４．７５點╱０．８５％
法蘭克福ＤＡＸ １３５２６．１３ 升９６．７０點╱０．７２％
巴黎ＣＡＣ４０ ６１００．７２ 升６１．６９點╱１．０２％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０．１８，歐元兌美元１．１０９２
|國際動態20/01/2020
「中東三寶」航空公司 續飛越兩伊
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】星展：多間虛擬銀行出現 本港金融科技蓄勢待發
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】Quantifeed：智能投資可提升回報率
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】彼易科技：傳統企業重視與初創合作 夥國泰拓市場
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】鄧淑明：智慧城市發展不應與個人私隱有衝突
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】第三屆金融科技大奬頒發61獎項 Quantifeed奪特別大獎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰