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即市新聞

20/01/2020 07:46

《日出而作》周五美股再破頂，金價靠穩，油價溫和上漲

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９３４８．１０　升５０．４６點╱０．１７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３２９．６２　升１２．８１點╱０．３９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９３８８．９４　升３１．８１點╱０．３４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６７４．５６　升６４．７５點╱０．８５％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３５２６．１３　升９６．７０點╱０．７２％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６１００．７２　升６１．６９點╱１．０２％　

　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０．１８，歐元兌美元１．１０９２

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