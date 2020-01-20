《經濟通通訊社２０日專訊》美股上周五（１７日）再創紀錄新高，因中美經濟數據良好，
對股市具支撐作用，同時中美達成首個階段貿易協議與及低息環境，都助長股市繼續攀升。
標普５００指數收市升０﹒４％，報３３２９﹒６２；道瓊斯工業平均指數漲０﹒２％，報
２９３４８﹒１０；納斯達克指數升０﹒３％，報９３８８﹒９４。
波音股下跌，因受惠譽下調評級影響，並拖低道指表現。
美股今晚因馬丁．路德．金紀念日休一天。寶潔和英特爾本周將公布業績。（ｈｏ）
20/01/2020 08:09
《華爾街內望》中美數據和貿易環境緩和，撐美股再創新高
《經濟通通訊社２０日專訊》美股上周五（１７日）再創紀錄新高，因中美經濟數據良好，
對股市具支撐作用，同時中美達成首個階段貿易協議與及低息環境，都助長股市繼續攀升。
標普５００指數收市升０﹒４％，報３３２９﹒６２；道瓊斯工業平均指數漲０﹒２％，報
２９３４８﹒１０；納斯達克指數升０﹒３％，報９３８８﹒９４。
波音股下跌，因受惠譽下調評級影響，並拖低道指表現。
美股今晚因馬丁．路德．金紀念日休一天。寶潔和英特爾本周將公布業績。（ｈｏ）
|國際動態20/01/2020
「中東三寶」航空公司 續飛越兩伊
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】星展：多間虛擬銀行出現 本港金融科技蓄勢待發
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】Quantifeed：智能投資可提升回報率
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】彼易科技：傳統企業重視與初創合作 夥國泰拓市場
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】鄧淑明：智慧城市發展不應與個人私隱有衝突
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】第三屆金融科技大奬頒發61獎項 Quantifeed奪特別大獎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰