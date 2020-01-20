《華爾街內望》中美數據和貿易環境緩和，撐美股再創新高

《經濟通通訊社２０日專訊》美股上周五（１７日）再創紀錄新高，因中美經濟數據良好，

對股市具支撐作用，同時中美達成首個階段貿易協議與及低息環境，都助長股市繼續攀升。

標普５００指數收市升０﹒４％，報３３２９﹒６２；道瓊斯工業平均指數漲０﹒２％，報

２９３４８﹒１０；納斯達克指數升０﹒３％，報９３８８﹒９４。

波音股下跌，因受惠譽下調評級影響，並拖低道指表現。

美股今晚因馬丁．路德．金紀念日休一天。寶潔和英特爾本周將公布業績。（ｈｏ）

