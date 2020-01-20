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即市新聞

20/01/2020 08:09

《一周攻略－周進略》逐利思維主導，港股反覆向上

　　《一周攻略》踏入２０２０年，１月份開局至今，除了短暫日子，受著美伊之爭影響，市場
一度有點避險情緒出現，絕大部分時候，由逐利思維主導。
　
＊ＶＩＸ低企，投資者難見恐慌＊
　
　　觀乎ＶＩＸ指數，有所謂恐慌指數，持續在低短徘徊，本身波動幅度亦低，意味著投資者的
樂觀情緒展現，當然，長此下去，是否有一波行情，可以為逆向思維的操作者帶來獲利，亦未可
料，但以過去十年，由金融海嘯後，央行量寬，一直至如今，顯易而見的是，要讓投資者恐慌起
來，其實也沒有那麼容易，一定要前所未見，也未有心理準備，才會突然出現系統性風險。
　　其他的避險資產，例如日圓、美債、黃金、石油等等，不一而足，都展現同樣的由避險轉往
逐利的格局。當然，細心去拆開來看，仍有各自本身因素，例如今年美聯儲預言不減息一事，已
經為美匯的大方向定調，如果美國經濟無意外，維持現狀，則美聯儲無大動作，市場的波動，將
由隨機震盪主導，當中自然包括地緣政治的影響，但一般為時不長，震撼程度亦不見得太大。
　
＊去年市場擔憂因素，陸續解決＊
　
　　是的，今年的形勢，延續著去年底，陸續有之前大家擔憂的，開始有解決，起碼貿易談判一
事，已經首階段有解決，之後的事，之後再算，不容易，也可能拖上好一段日子，但說起來，投
資者早有心理準備，在資產價格上已有反映，才是重點。
　　換言之，大家的樂觀，不是沒有道理的，起碼從基本面看，即使不算得上歌舞昇平，但去年
減了三次息，而原本頗為緊張的形勢，有了緩和，都是好事，保持現階段的增長勢頭，全球經濟
當不至於太差，最終反映在企業盈利增長上，也反映在股價上，當屬合理推斷。
　
＊三萬點大關不是夢，板塊輪動＊
　
　　以港股來說，去年底突破恆指二萬八，應是關鍵，尤其與之前幾年的高位所形成的，在走勢
圖上的下降軌，時機上是往上突破，如今看來，守穩二萬八，收復二萬九，再下一城，三萬大關
不是夢。當中過程，自然有各種板塊輪動，不亦樂乎。
　　投資者唯一要注意的是，追落後永遠是向質素欠奉的入手，因為好的已經早漲了，才有空間
留給基本面平平的，但這樣一來，愈往上，愈要小心，尤其控制注碼，以免到頭來，手上全是弱
勢劣股，無險可守，這種循環，屢見不鮮。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》
（本欄逢周一刊出）

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