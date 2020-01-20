《凱文隨筆－凱文》中美協議只是上市公司備忘錄

《凱文隨筆－凱文》「成也蕭何，敗也蕭何」，緬甸實權領袖昂山素姬當年被西方輿論捧上

了天，是反對極權政府的自由民主戰士，獲諾貝爾和平獎、美國國會最高榮譽獎、牛津市榮譽市

民、牛津大學榮譽博士學位，牛津大學內更掛上一幅她年青矯美極其嫵媚的油畫；事隔十多年，

又是西方輿論將她打下地獄，種族滅絕、違反人權等罪名一一扣上，她還是第一個出席海牙國際

法庭聆訊的國家領導人。昂山經歷過十幾年的軟禁，在牛津接受教育，可不是隨美國節奏叫囂民

主就上台執政的傀儡。她跟以前伊拉克的總統候賽因，或利比亞的領導人卡達菲這些由美國一手

扶植，然後一手剿殺的莽漢應該更了解西方的表裡不一，更多一點智慧。昂山選對了路，就沒有

候賽因或卡達菲「不得善終」的下場。



中美兩國上周（１月１５日）在紐約簽署所謂「第一階段」貿易協議，習近平主席卻沒有去

紐約，而選擇去緬甸進行國是訪問，反映了那份協議與緬甸這個小國孰輕孰重；伊朗一眾政府高

官，包括最高精神領袖，也愛仿傚特朗普玩推特，習主席似乎沒有閒勁在推特上較量，他以行動

闡述一切。習主席這些年來都喜歡在春節前的一段日子，攀山涉水走訪條件較差的貧困地區，探

訪基層民眾，他目前正在雲南一帶小鎮探望居民，因為他認為這些活動遠較出席春節豪華盛宴更

為重要。



誠然，中國要在２０１７年的基數之上，「擴大」自美國採購最少２０００億美元產品和服

務的條款，說易不易，說難不難。重點在於執行，中國願意多買，美國是否有那麼巨額合適的東

西可賣？美國的高科技芯片是中國一向想買的產品，但美國卻一直不願意賣，中國也就自力更生

研發自己的芯片，也許有一天當美國願意售賣的時候，那些芯片的吸引力已大不如前了。倘若貿

易只偏向農產品一邊，中國變相就要大量減少從其他國家的農產品進口，其實就是令環球貿易更

加失衡，也違反了經濟學的各自因應本身優勢進行分工的原則；農產品生產國家比比皆是，但生

產高科技芯片卻只有美國一家，難怪先進經濟體系如加拿大，其國內的分析員也誠惶誠恐地就中

美簽署協議後提出國家農產品出口會銳減的警告，更不要談將受到影響的發展中國家了。所以，

這紙貿易協議為世界帶來的絕不是福音。



很多投資銀行皆發表報告，指剛簽署的貿易協議可紓緩中美之間的緊張關係，其實不然。特

朗普急於達成協議，以對沖其目前被彈劾程序帶來的政治壓力，以及為競選連任打打氣。美國政

府，尤其是特朗普這個奇葩，一貫有撕毀協約的前科；美國與北韓的關係在過去二十年反覆冷熱

，就是緣於美方多次悔約，或只履行部分協議內的承諾，北韓見狀就以「其人之道」對應之，才

導致今日兩國高度互不信任的局面。故中美這份貿易協議實際上作用不大，極其量就是上市公司

的備忘錄而已，當中條文訂明：「任何一方可通過向另一方提供書面終止通知終止本協議」；這

句話就充分反映了這份協議何等的虛無縹緲。習主席若為了這張紙專程飛到紐約去簽署，除了幫

特朗普帶來更多的掌聲外，無助於解決彼此在貿易方面的分歧。倒不如體察民情，探望民眾，為

他們在新春之前帶來無限的喜悅。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

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╱２９８１３╱３６╱１９５７）

