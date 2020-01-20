【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２０日專訊》萬嘉集團（００４０１）（臨時編號：０２９７０）股份五合

一今日生效，明日（２１日）一供二除權，供股價１９﹒２仙，供股權買賣日期為２月５日至

１２日，供股股份２月２６日開始買賣。該股早市跌２﹒８６％，報０﹒２０４元。

上市公司每當供股集資等，以至派息、紅股、權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日

期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加

以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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萬嘉（新）（００４０１）合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２

供股價１９﹒２仙

培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３

供股價８０仙

再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３

供股價２０仙

國泰君安國際 三供一， ３０╱１ ３╱２－７╱２ ４╱３

（０１７８８） 供股價１﹒４５元

五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３

供股價２０仙

安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －

安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３

供股價１０仙

中富資源（００２７４） 二十合一 １１╱２ － －

蒙古能源（００２７６） 十合一 １１╱２ － －

合一投資（００９１３） 十合一 １２╱２ － －

旭光 （０００６７） 四十合一 １７╱２ － －

冠華國際（００５３９） 一供二， １９╱２ ２１╱２－２７╱２ ２４╱３

供股價２７仙

領智金融（０８１６３） 一供四， １９╱２ ２１╱２－２７╱２ ２４╱３

供股價１１仙

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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金沙中國（０１９２８） 第二次中期息９９仙 ３╱２

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