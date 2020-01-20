【武漢肺炎】憂疫情影響春節活動相關股重挫，李偉傑：或是借勢跌

《經濟通通訊社記者張澤慧２０日報道》武漢市衛健委凌晨通報，新增一宗新型冠狀病毒感

染的肺炎死亡病例，在過去兩天共新增１３６宗確診個案。另外，在北京和深圳分別首次確診新

型冠狀病毒感染肺炎的病例。武漢肺炎似有向外擴散的跡象，加上春節臨近，市場憂慮疫情或加

劇，航空股、濠賭股及酒店旅行相關股重挫，惟醫藥股逆市跑出。



＊濠賭股暫不需急沽＊



財經分析員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，武漢肺炎疫情的確對航空股及濠賭股有較大的

影響，但今日股價多是借勢下挫，市場並未對疫情到極度憂慮的地步。他指出，近日航空股及濠

賭股因春節因素已累計有較大升幅，尤其是濠賭股。因此看到今天有不少濠賭股的股價已回落到

廿天線附近，不過持貨者不需急於沽，若明天股價能收復並企穩廿天線可繼續持有。

對於航空股，李偉傑的態度較為樂觀。他認為航空股雖有較大的升幅，但此前一直受制於油

價及人民幣好壞參半的消息，走勢還算理性，有貨的投資者不妨繼續持有。不過，仍要關注春節

期間疫情狀況，或過了這兩周的疫情傳染期，負面消息會淡化；其次則是關注人民幣的走勢。



＊同程藝龍中線持有＊



同樣受影響的還有酒店旅行相關股，其中於中國提供旅遊服務的大型線上平台同程藝龍

（００７８０）盤中曾挫近一成。李偉傑指該股現跌至其短期上升通道的底部（約１２元）附近

，相信在此位置有一定支持，仍繼續看好籲中線持有，目標看１４元左右。



＊醫藥股有炒作空間＊



另外，武漢肺炎引發防疫意識提高，醫藥股逆市跑出。李偉傑料醫藥股本周內仍有炒作空間

，其一是第二輪帶量採購結果出，其不確定性下降；其二則因疫情提高了防疫意識。其中，看好

兩隻藍籌醫藥股，中生製藥（０１１７７）及石藥（０１０９３）。

