內房及濠賭股受壓，港股半日收２８９４２跌１１３點，失守二萬九

《經濟通通訊社２０日專訊》上周五（１７日）美股三大指數繼續破頂，亞洲股市亦普見造

好，港股開市升１１２點或０﹒４％，報２９１６９點。獲大摩升至「增持」及中移動

（００９４１）、中聯通（００７６２）及中電信（００７２８）開市領漲藍籌及國指股；加上

內險股造好，刺激港股迅速觸及２９１７４，但已是半日最高位。未幾，騰訊（００７００）、

內房股及濠賭股見回吐，拖累港股倒跌兼再度失守二萬九關，最低曾見２８９１６點跌１４０點

。最終恆指半日收報２８９４２點，跌１１３點或跌０﹒３９％，主板成交６４１﹒５３億元。

國企指數報１１４０１點，跌１８點或跌０﹒１６％。

Ａ股則走強，上證綜合指數報３０８８點，升１３點或升０﹒４３％，成交１６５１﹒２８

億元人民幣。深證成份指數報１１０６１點，升１０７點或升０﹒９８％，成交２４６６﹒６６

億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）軟０﹒２５％，報３９８元；友邦（０１２９９）跌

１﹒４４％，報８５﹒３５元；匯控（００００５）跌０﹒２５％，報６０元；建行

（００９３９）軟１﹒０３％，報６﹒７元；港交所（００３８８）升０﹒１４％，報２８０﹒

４元。



＊東陽３款產品中標帶量採購飆兩成，中移動逆市漲３％＊



多間藥廠中標帶量採購，藥品股急彈。東陽光藥（０１５５８）在第二批國家組織藥品集中

採購的投標中有３款產品中標，半日升２０﹒０７％，報４９﹒９５元兼創上市新高；石藥

（０１０９３）亦有３款產品於中國全國藥品集中採購招標中擬中選，半日升２﹒１１％，報

１９﹒３２元；中生製藥（０１１７７）更漲５﹒１１％，報１２﹒３４元，為升幅最大恆指成

分股；翰森製藥（０３６９２）破頂，升７﹒３９％，報２９﹒８元；藥明康德（０２３５９）

升２﹒２％，報１０６﹒８元。

內地去年電訊業務收入１﹒３萬億元人民幣，電訊業務總量同比增長１８﹒５％，互聯網和

相關服務業收入同比增長２１％，帶動內地三大電訊營運商逆市走高。獲大摩上調至增持的中移

動，半日漲３﹒１７％，報６８﹒３元；中聯通升１﹒６８％，報７﹒２８元；中電信升２﹒５

％，報３﹒２８元；鐵塔（００７８８）升０﹒５６％，報１﹒８１元。

工信部指去年中國５Ｇ手機出貨量超過１３７７萬部，加上德國希望華為助其建立５Ｇ網絡

，５Ｇ股普漲。京信通信（０２３４２）急彈１２﹒１６％，報２﹒８６元，創近８年高位；中

通服（００５５２）飆７﹒３％，報６﹒１７元；長飛光纖（０６８６９）漲８﹒０３％，報１

７﹒４８元；中興（００７６３）無升跌，報２９﹒３５元。



＊平保破頂兼染紅，中資航空股全線受挫＊



內險股走勢分化。國壽（０２６２８）料去年盈利增逾４倍，揚２﹒０５％，報２２﹒４５

元；平保（０２３１８）升０﹒１５％，報９９﹒７元，盤中高見１０１元破頂兼曾晉身「紅底

股」；新華保險（０１３３６）升１﹒１５％，報３５﹒０５元；眾安在綫（０６０６０）跌１

﹒０８％，報３２元；中國財險（０２３２８）跌２﹒３８％，報９﹒４５元。

內地新型冠狀病毒疫情再添死亡個案，影響外地遊客到訪內地的意欲，中資航空股全線受挫

。南方航空（０１０５５）跌５﹒６２％，報５﹒０４元；國航（００７５３）瀉

７﹒１９％，報７﹒２３元；首都機場（００６９４）跌２﹒３１％，報６﹒７６元；東方航空

（００６７０）跌５﹒１４％，報４﹒０６元；國泰（００２９３）跌２﹒１７％，報１０﹒８

元。

內地病毒個案，料亦影響內地遊客外遊澳門，濠賭股見沽壓。銀娛（０００２７）挫

４﹒３４％，報５９﹒５元；金沙（０１９２８）挫５％，報４２﹒７５元；永利澳門

（０１１２８）走低５﹒０８％，報１９﹒６元；澳博（００８８０）跌５﹒６２％，報

９﹒９１元；美高梅（０２２８２）跌５﹒０１％，報１４﹒０２元。（ｋｓ）

