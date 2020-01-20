【ＩＰＯ反應】ＧＨＷ　ＩＮＴＬ超購２０﹒７倍，一手中籤４０％

《經濟通通訊社２０日專訊》ＧＨＷ ＩＮＴＬ（０９９３３）公布招股結果，香港公開發

售部分合共發售２５００萬股，錄得超額認購約２０﹒７倍。一手中籤率４０％，認購１５手穩

奪１手。每股定價０﹒５１元，為招股價範圍０﹒５１元至０﹒６５元之下限價。股份將於明日

（２１日）掛牌。

由於公開發售超額認購超過公開發售初步可供認購的發售股份數目的１５倍但少於５０倍，

５０００萬股發售股份已由配售重新分配至公開發售，公開發售最終發售７５００萬股股份

國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際配售項下初步可供認購的

發售股份總數目約２﹒２５億股的０﹒００２倍。配售股份最終數目為１﹒７５億股發售股份。

按每股發售股份發售價為０﹒５１元計算，該公司全球發售所得款項淨額約７４６０萬元，

當中約１７﹒２％，擬用於成立初期的新生產廠房，預計該廠房將於２０２２年第一個季度開始

營運及將包括分別生產三甲胺的生產設施及生產醫藥中間體的試驗廠房；約６０﹒４％，擬用在

新生產廠房建設生產三甲胺的生產設施，預計該生產設施將於２０２２年第二個季度投產；約

１０﹒２％，擬用於在新生產廠房建設小批生產不 同類型醫藥中間體的試驗廠房，預計該廠房

將於２０２２年第二個季度投產；約９﹒２％，擬作營運資金及其他一般企業用途。

獨家保薦人為富強金融資本。（ｋｓ）

