【企業盈喜】年年卡（０３７７３）料去年扭虧?盈或虧損大減

《經濟通通訊社２０日專訊》年年卡（０３７７３）預期截至２０１９年１２月３１止年度

，相比於上年度虧損約２５８０萬元人民幣，將錄得虧損大幅減少或扭虧為盈。

該集團指，主要是因若干國內銀行收取的手續費率降低及來自幾家收取較高手續費率的渠道

夥伴的交易總值的減少，導致國內銀行及其他渠道就處理透過其電子系統提出的手機話費充值服

務請求而收取的手續費下降。另外，分銷及銷售開支、行政開支及研發開支的減少，以及財務費

用減少及遞延稅項開支的減少。

該集團將於３月公布全年業績。（ｋｓ）

