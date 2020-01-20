【新股上市】ＧＨＷ暗盤開０﹒４４元，低招股價近一成四

《經濟通通訊社２０日專訊》ＧＨＷ ＩＮＴＬ（０９９３３）明日（２１日）掛牌，今日

於輝立暗盤交易系統，開報０﹒４４元，較招股價０﹒５１元低出１３﹒７％。每手４０００股

，不計手續費蝕２８０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４元，低招股價近二成二。

ＧＨＷ公布招股結果，香港公開發售部分合共發售２５００萬股，錄得超額認購約２０﹒７

倍。一手中籤率４０％，認購１５手穩奪１手。（ｊｔ）

