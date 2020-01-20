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即市新聞

20/01/2020 09:22

恒指高開１１２點報２９１６９點，國指升８２點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港股今早造好，中移動（００９４１）領軍推高大市表現，並
為開市表現最佳藍籌。大行大摩發表研究報告，將中移動目標價上調逾三成至８５元，並由「減
持」升至「增持」，消息刺激股價造好；另外，平保（０２３１８）創上市新高，股價破百元成
「紅底股」，其他內險亦輕微上揚。恆生指數報２９１６９點，升１１２點或升０﹒３９％，主
板成交７６﹒２２億元。國企指數報１１５０２點，升８２點或升０﹒７２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒４２％，報５９﹒９元；港交所（００３８８
）升０﹒３６％，報２８１元；騰訊（００７００）升１﹒５％，報４０５元；中移動升
５﹒７４％，報７０元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒９８％，報８５﹒７５元。

　　恆指十大升幅藍籌表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒００元　　　升５﹒７４％
　　中生製藥（０１１７７）　　１２﹒００元　　　升２﹒２１％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３２﹒８０元　　　升２﹒０２％
　　中國聯通（００７６２）　　　７﹒３０元　　　升１﹒９６％
　　中國人壽（０２６２８）　　２２﹒４０元　　　升１﹒８２％

　　騰訊控股（００７００）　４０５﹒００元　　　升１﹒５０％
　　石藥集團（０１０９３）　　１９﹒２０元　　　升１﹒４８％
　　中國平安（０２３１８）　１０１﹒００元　　　升１﹒４６％
　　銀河娛樂（０００２７）　　６３﹒００元　　　升１﹒２９％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　６５﹒８０元　　　升１﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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