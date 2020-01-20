恒指高開１１２點報２９１６９點，國指升８２點

《經濟通通訊社２０日專訊》港股今早造好，中移動（００９４１）領軍推高大市表現，並

為開市表現最佳藍籌。大行大摩發表研究報告，將中移動目標價上調逾三成至８５元，並由「減

持」升至「增持」，消息刺激股價造好；另外，平保（０２３１８）創上市新高，股價破百元成

「紅底股」，其他內險亦輕微上揚。恆生指數報２９１６９點，升１１２點或升０﹒３９％，主

板成交７６﹒２２億元。國企指數報１１５０２點，升８２點或升０﹒７２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒４２％，報５９﹒９元；港交所（００３８８

）升０﹒３６％，報２８１元；騰訊（００７００）升１﹒５％，報４０５元；中移動升

５﹒７４％，報７０元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒９８％，報８５﹒７５元。



恆指十大升幅藍籌表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國移動（００９４１） ７０﹒００元 升５﹒７４％

中生製藥（０１１７７） １２﹒００元 升２﹒２１％

蒙牛乳業（０２３１９） ３２﹒８０元 升２﹒０２％

中國聯通（００７６２） ７﹒３０元 升１﹒９６％

中國人壽（０２６２８） ２２﹒４０元 升１﹒８２％



騰訊控股（００７００） ４０５﹒００元 升１﹒５０％

石藥集團（０１０９３） １９﹒２０元 升１﹒４８％

中國平安（０２３１８） １０１﹒００元 升１﹒４６％

銀河娛樂（０００２７） ６３﹒００元 升１﹒２９％

瑞聲科技（０２０１８） ６５﹒８０元 升１﹒０８％

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（ｕｌ）

