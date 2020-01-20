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即市新聞

20/01/2020 16:46

《盤後部署》病毒疫情或拖累港股氣氛，公用股防守力強可考慮

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港股今日走勢反覆，港股今早高開逾百點後升幅全面蒸發，內
地傳出消息指有關新型冠狀病毒開始出現擴散情況，其中深圳、北京出現零星確診病例，而東南
亞部分國家亦有疑似病患，加上春運開始，市場擔心疫情將有機會出現大規模爆發，港股倒跌，
午後跌幅逐步擴大。相關旅遊概念股份跌幅顯著，恆指成分股金沙（０１９２８）及銀娛
（０００２７）跌逾半成，為表現最差之藍籌，其餘零售股、航空股亦錄得沽壓，國航
（００７５３）急跌７％。最終恆指收報２８７９５點，跌２６０點或跌０﹒９０％，主板成交
１１１５﹒９９億元。國企指數報１１３３１點，跌８８點或跌０﹒７７％。
　　內地Ａ股表現造好，上證綜合指數報３０９５點，升２０點或升０﹒６６％；深證成份指數
報１１１１５點，升１６１點或升１﹒４７％。兩市合共成交６７９１﹒２３億人民幣。

＊日本負利率未有提振市場，標指屢創新高反令人擔憂＊

　　日本央行嘗試實施負利率，希望可以刺激經濟發展，但有分析師認為，負利率對日本經濟和
物價沒有產生正面影響，並預計下一步將縮減大規模刺激經濟措施，大和分析師指出，負利率雖
然對金融和地產產生正面效果，但同時亦打擊銀行了銀行業發展。日本央行目前政策維持利率在
負０﹒１％，並通過大規模資產購買令１０年期公債收益率維持０％，但目前仍與２％的通脹目
標仍有一段距離，預料截至３月的日本ＣＰＩ升幅只有０﹒６％。
　　踏入２０２０年的首三周，標指市值已經新增５０００億美元，但有投資者擔心，目前未見
企業營利強勁或經濟復甦，因此情況不太合理。自去年１０月初，標指已經累升１２％，這個升
幅與經濟背道而馳，而且無視企業利潤持續下滑，情況令人關注。部分分析師提出，或許是美聯
儲承諾向銀行提供流動性（即回購），才推動本次美股升幅；但亦有分析師看法悲觀，認為市場
情緒過分樂觀，並強調這種升幅將會引發系統性崩盤。

＊疫情令旅遊相關股雪上加霜，濠賭零售類股或現沽壓＊

　　今日港股先升後回，主要受到內地冠狀病毒疫情擴散的相關消息影響而下挫，相信港股下跌
情況將會持續，其中濠賭、消費、航空等股份影響機會最大。相信港股到農曆新年前都呈反覆上
落格局，約在２８５００至２９０００之間浮動。投資者可留意即將於３月公布業績的公用股，
預料近日將會開始炒高，如煤氣（００００３）、電能（０００６６）等派送顯著股份，可能有
不錯升幅，亦有避險作用。（ｕｌ）

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