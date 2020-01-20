【新股上市】ＩＮＦＩＮＩＴＹ暗盤高開逾三成，每手賺９５０元

《經濟通通訊社２０日專訊》ＩＮＦＩＮＩＴＹ Ｌ＆Ｔ（０１４４２）明日（２１日）掛

牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒４０５元，較招股價０﹒３１元高近三成一。每手

１００００股，不計手續費賺９５０元。現價報０﹒３４元高招股價近一成。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報０﹒３３５元高招股價約８％。

而在富途證券暗盤交易系統中，開報０﹒３３元高招股價逾６％，現價報０﹒３６元高招股

價逾一成六。（ｙｋ）

