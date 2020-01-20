《經濟通通訊社２０日專訊》ＩＮＦＩＮＩＴＹ Ｌ＆Ｔ（０１４４２）明日（２１日）掛
牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒４０５元，較招股價０﹒３１元高近三成一。每手
１００００股，不計手續費賺９５０元。現價報０﹒３４元高招股價近一成。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報０﹒３３５元高招股價約８％。
而在富途證券暗盤交易系統中，開報０﹒３３元高招股價逾６％，現價報０﹒３６元高招股
價逾一成六。（ｙｋ）
20/01/2020 16:16
【新股上市】ＩＮＦＩＮＩＴＹ暗盤高開逾三成，每手賺９５０元
《經濟通通訊社２０日專訊》ＩＮＦＩＮＩＴＹ Ｌ＆Ｔ（０１４４２）明日（２１日）掛
牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒４０５元，較招股價０﹒３１元高近三成一。每手
１００００股，不計手續費賺９５０元。現價報０﹒３４元高招股價近一成。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報０﹒３３５元高招股價約８％。
而在富途證券暗盤交易系統中，開報０﹒３３元高招股價逾６％，現價報０﹒３６元高招股
價逾一成六。（ｙｋ）
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