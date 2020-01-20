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即市新聞

20/01/2020 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》料反覆偏穩至農曆年

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、醫療
保健業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為俄侶
（００４８６）、中國移動（００９４１）與小米集團（０１８１０），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首
選中國恆大（０３３３３）、華潤啤酒（００２９１）與中國神華（０１０８８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、醫療保健業與公用事業。此外，
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動俄侶與中國平安
（０２３１８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國恆大、世茂房地產（００８１３）與華潤啤酒

　　農曆年假期將至，港股反覆偏穩的機會較大。今早（２０日）港股略為高開，惟淡友於高位
的守關意欲不錯。恆指期貨小時圖形勢若維持顯著向好，投機者不應急於持有指數熊證圖利。另
一方面，仍在上移的保歷加通道頂部阻力不易被正式升破，好友未宜強攻。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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