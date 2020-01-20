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20/01/2020 16:16

【新股上市】中關村科技暗盤開報１﹒４６元，低招股價近４％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中關村科技租賃（０１６０１）明日（２１日）掛牌。該股今
日於輝立暗盤開報１﹒４６元，低招股價１﹒５２元約３﹒９％，以一手２０００股計，未計手
續費每手蝕１２０元。
　　耀才暗盤現價報１﹒５２元，與招股價持平。
　　該股公開發售部分錄得超額認購約４﹒８０倍，一手２０００股中籤率１００％，其中錄得
５張「頭錘飛」各認購１６６６﹒６萬股，中簽率１５﹒８％；配售部分獲輕微超額認購。
（ｕｌ）

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