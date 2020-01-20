【新股上市】中關村科技暗盤開報１﹒４６元，低招股價近４％

《經濟通通訊社２０日專訊》中關村科技租賃（０１６０１）明日（２１日）掛牌。該股今

日於輝立暗盤開報１﹒４６元，低招股價１﹒５２元約３﹒９％，以一手２０００股計，未計手

續費每手蝕１２０元。

耀才暗盤現價報１﹒５２元，與招股價持平。

該股公開發售部分錄得超額認購約４﹒８０倍，一手２０００股中籤率１００％，其中錄得

５張「頭錘飛」各認購１６６６﹒６萬股，中簽率１５﹒８％；配售部分獲輕微超額認購。

（ｕｌ）

