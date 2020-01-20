《經濟通通訊社２０日專訊》中關村科技租賃（０１６０１）明日（２１日）掛牌。該股今
日於輝立暗盤開報１﹒４６元，低招股價１﹒５２元約３﹒９％，以一手２０００股計，未計手
續費每手蝕１２０元。
耀才暗盤現價報１﹒５２元，與招股價持平。
該股公開發售部分錄得超額認購約４﹒８０倍，一手２０００股中籤率１００％，其中錄得
５張「頭錘飛」各認購１６６６﹒６萬股，中簽率１５﹒８％；配售部分獲輕微超額認購。
（ｕｌ）
20/01/2020 16:16
【新股上市】中關村科技暗盤開報１﹒４６元，低招股價近４％
《經濟通通訊社２０日專訊》中關村科技租賃（０１６０１）明日（２１日）掛牌。該股今
日於輝立暗盤開報１﹒４６元，低招股價１﹒５２元約３﹒９％，以一手２０００股計，未計手
續費每手蝕１２０元。
耀才暗盤現價報１﹒５２元，與招股價持平。
該股公開發售部分錄得超額認購約４﹒８０倍，一手２０００股中籤率１００％，其中錄得
５張「頭錘飛」各認購１６６６﹒６萬股，中簽率１５﹒８％；配售部分獲輕微超額認購。
（ｕｌ）
|生財有道20/01/2020
【本港樓市】港樓連續十年最難負擔 買樓要不吃不喝20.8年...
|FOCUS20/01/2020
【FOCUS】新冠狀病毒來勢洶洶 春節消費增速恐再刷新低
|生財有道20/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：不建議高追小米
|興證快訊20/01/2020
新經濟股
|國際動態20/01/2020
「中東三寶」航空公司 續飛越兩伊
|生財有道17/01/2020
【金融科技獎】星展：多間虛擬銀行出現 本港金融科技蓄勢待發
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰