《談國論企－黎偉成》中國經濟去年穩增可俏看今載

《談國論企》中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０１９年同比增長達６﹒１％，無疑為過去

３０年以來最低的增長，但這是（甲）在穩中有進、轉型升級政策之「放緩」，更是在（乙）美

國對華單方持續不斷掀起以至全面經貿戰「困境」底下，取得的難得成果，乃受中國政府堅持以

供給側改革為主力挺內需和積極主動的堅持多邊對外經貿政策之惠。中美已簽第一階段的經貿協

議，料有助中國經濟保持穩快發展的步伐，估計２０２０年升幅會略放緩至５﹒８７５％。



＊新技術製造及投資顯增利經濟提質＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，即使ＧＤＰ於去年增長速度仍然保持徐徐走低的軌

道，卻在充分表明中國近年堅持的穩中有進經濟政策所生的效益日益明顯，因：ＧＤＰ於

２０１９年全年達９９﹒０８６５萬億元，同比增長６﹒１％（見表），相對於２０１８年所增

的６﹒６％低０﹒５個百分點，可以接受之因，乃：ＧＤＰ於２０１９四季度同比增長６％，雖

比２０１８年同期所增的６﹒４％少增０﹒４個百分點，但此數相對於２０１９年三季度和二季

度較上年同期的升幅，少增０﹒５個百分點，和持平於一季度的季度環比之數，在經濟不斷成長

和漸次成熟期所達的升幅，相對於發達國家的ＧＤＰ增３％至４％已屬興旺期，乃相當不錯的發

展和表現，因：

最重要的當然是國民經濟在穩增中，確實出現「有進」佳態，此說可印證於（一）全國規模

以上工業增加值２０１９年１－１２月份的平均同比增長５﹒７％，其中１２月份所增的

６﹒７％，較對上一個月的１１月份所增６﹒２％環比大幅增長０﹒７個百分點的同時，更為僅

次於３月份的全年最高增長月份，惹人注目的為年內的（ｉ）高技術工業增加值的同比增長

８﹒８％，和（ｉｉ）戰略性新興產業增加值的升幅８﹒４％，相對於整體規模以上工業增加值

所升分別高３﹒１個百分點和２﹒７個百分點。

結合（二）全國固定資產投資（不含農戶）中的高技術產業投資去年的１７﹒３％同比增長

，很主要受惠於（１）高技術製造業投資飆升１７﹒７％所拉動，反映出高技術工業增加值快速

增長衍生佳效，而（２）高技術服務業的投資同比增長１６﹒５％，同樣屬於十分快速的發展，

當然受惠於社會的服務和生產素質需求不斷提升，和國家政策的鼓勵及支持。

再看全國固定資產投資（不含農戶）的情況，於２０１９年１－１２月份所涉之收為

５﹒５１４７８萬億元同比增長５﹒４％，其中製造業及基礎設施投資的增幅分別為３﹒１％與

３﹒８％，便充分反映出高技術製造業及高技術服務業的投資的積極性和主動性，而房地產開發

投資增長率９﹒９％，則為固投大項中增長最快，房地產開發商對前景顯然投以信心一票。

重要的，當然是（三）社會消費品零售總額於去年全年累計達４１﹒１６４４萬億元，同比

增長８％，１２月份的升幅亦為此數，顯示消費零售行業保持相對快速增長的良佳態勢，而此項

總額於整體ＧＤＰ所僅比重為４１﹒６％，相對於美國、日本等的佔比高達７０％，仍有一段距

離，相信會隨著社會經濟不斷發展、成長，當有更大的擴張空間。



＊消費零售快增有利經濟長期向好發展＊



尤其值得留意，是全國網上零售業，保持相當快速的擴展步伐，於２０１９年全年額度達

１０﹒６３２４萬億元，同比增長１６﹒５％，其中網上實物零售額８﹒５２３９萬億元的升幅

更為１９﹒５％，於社會消費零售總額佔比達２０﹒７％，較２０１８年之數提升２﹒３個百分

點。相信網上零售會成為零售業的一個十分重要的推動力量。

相信零售行業在國家的以供給側改革為主的經濟政策，和社會環境有不斷改進的支持有更快

速的發展，因（ａ）城鎮就業新增１３５２萬份，為預期增１１００萬份的１﹒２２９倍，和城

鎮調查失業率於２０１９年底時為５﹒２％，全年處５％至５﹒３％，低於政府目標５﹒５％；

而（ｂ）居民人均可支配收入的名義增長８﹒９％，較２０１８年高０﹒２個百分點。

重申我較早前對中國ＧＤＰ於２０２０年發展的估計：ＧＤＰ全年升幅會略為放緩至

５﹒８７５％，即約為５﹒５％至６％的上限，無疑是數以１０年計甚至改革開放以來的低增長

，但實際是可預期和相對良好的表現，其中：社會消費品零售增長幅度會達８﹒６％至９％、全

國固定資產投資（不含農戶）升５﹒８％、規模以上工業增加值增６﹒２％至６﹒８％。

對中國經濟未來發展感到信心，因（甲）中央經濟工作會議２０１９年１２月１０日至１２

日在北京舉行，部署２０２０年的經濟工作，重點在於要’打造世界級創新平台和增長極’，就

是要加快落實京津冀、長三角、粵港澳大灣區等區域發展戰略。經濟在２０２０年的發展是要「

堅持穩字當頭」，而最新的策略是「以創新驅動和改革開放為兩個輪子」，全面提高經濟整體競

爭力。（乙）中美簽署第一階段經貿協議，意味美對華貿戰力度漸減，甚至撤單方加徵關稅，對

中國、美國的經貿發展都會是好事。但美國政棍仇華壓華歷來不絕，得謹防美國再有「新招」。

《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２０ ＊５﹒８ ＊５﹒７ ６﹒０ ＊６﹒０ ＊５﹒８７５

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

２００９ ６﹒１ ７﹒９ ８﹒９ １０﹒７ ８﹒７

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預計（黎偉成）

